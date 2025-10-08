Чому зустріч Зеленського зі "слугами" відклали: хто і кого обізвав «дебіл@м»

На поточному тижні до 12 жовтня не відбудеться анонсована раніше зустріч президента України Володимира Зеленського з депутатами фракції "Слуга народу". Цю інформацію у коментарі "Інтерфакс-Україна" підтвердила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

Зустріч Зеленського зі "слугами" відклали

Спікер зазначила, що, коли буде відома дата зустрічі, то про це буде повідомлено медіа.

Водночас Юлія Палійчук додала, що "на прохання голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії зустріч фракції з президентом перенесено і вона відбудеться після голосування в першому читанні проєкту Держбюджету-2026".

У свою чергу нардеп фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко у себе в Телеграм видав свою версію, чому така зустріч не відбулася.

За словами політика, нібито-то сам Зеленський відмовився наразі спілкуватися з представниками монобільшості.

"Деструктивні дебі@и! Навіщо з ними бачитись?". Навів вам пряму цитату Володимира Зеленського про зустріч зі слугами. Саме тому Зеленський відмінив зустріч зі своїми депутатами. Бо навіщо бачитись з "деструктивними дебіл@ми"? Ця фраза Зеленського дуже активно ходить поміж слугами. Всі розчаровані і не розуміють, як так сталось?", – написав парламентар.

Олексій Гончаренко зазначає, що він би хотів дати невелику підказку своїм колегам по парламенту: щоб не бути "дебіл@ми" — варто прочитати Конституцію, де написано, що Україна – парламентсько-президентська країна. Верховна Рада має повернути собі керівну роль в управлінні державою.

