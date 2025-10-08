Почему встречу Зеленского со "слугами" отложили: кто и кого обозвал «дебил@м»

На этой неделе до 12 октября не состоится анонсированная ранее встреча президента Украины Владимира Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа". Эту информацию в комментарии "Интерфакс-Украина" подтвердила представитель фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Встречу Зеленского со "слугами" отложили

Спикер отметила, что когда будет известна дата встречи, то об этом будет сообщено медиа.

В то же время Юлия Палийчук добавила, что "по просьбе главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии встреча фракции с президентом перенесена и она состоится после голосования в первом чтении проекта Госбюджета-2026".

В свою очередь нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко у себя в Телеграмме издал свою версию, почему такая встреча не состоялась.

По словам политика, якобы сам Зеленский отказался сейчас общаться с представителями монобольшинства.

"Деструктивные деби@ы! Зачем с ними видеться?". Привел вам прямую цитату Владимира Зеленского о встрече со слугами. Именно поэтому Зеленский отменил встречу со своими депутатами. Ибо зачем видеться с "деструктивными дебилами"? Эта фраза Зеленского очень активно ходит между слугами. Все разочарованы и не понимают, как это произошло?", – написал парламентарий.

Алексей Гончаренко отмечает, что он хотел бы дать небольшую подсказку своим коллегам по парламенту: чтобы не быть "дебил@ми" — стоит прочитать Конституцию, где написано, что Украина – парламентско-президентская страна. Верховная Рада должна вернуть руководящую роль в управлении государством.

