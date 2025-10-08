logo

BTC/USD

122961

ETH/USD

4502.17

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Почему встречу Зеленского со "слугами" отложили: кто и кого обозвал «дебил@м»
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему встречу Зеленского со "слугами" отложили: кто и кого обозвал «дебил@м»

На этой неделе встречи не будет, а со следующей датой пока определяются

8 октября 2025, 13:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На этой неделе до 12 октября не состоится анонсированная ранее встреча президента Украины Владимира Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа". Эту информацию в комментарии "Интерфакс-Украина" подтвердила представитель фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Почему встречу Зеленского со "слугами" отложили: кто и кого обозвал «дебил@м»

Встречу Зеленского со "слугами" отложили

Спикер отметила, что когда будет известна дата встречи, то об этом будет сообщено медиа.

В то же время Юлия Палийчук добавила, что "по просьбе главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии встреча фракции с президентом перенесена и она состоится после голосования в первом чтении проекта Госбюджета-2026".

В свою очередь нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко у себя в Телеграмме издал свою версию, почему такая встреча не состоялась.

По словам политика, якобы сам Зеленский отказался сейчас общаться с представителями монобольшинства.

"Деструктивные деби@ы! Зачем с ними видеться?". Привел вам прямую цитату Владимира Зеленского о встрече со слугами. Именно поэтому Зеленский отменил встречу со своими депутатами. Ибо зачем видеться с "деструктивными дебилами"? Эта фраза Зеленского очень активно ходит между слугами. Все разочарованы и не понимают, как это произошло?", – написал парламентарий.

Алексей Гончаренко отмечает, что он хотел бы дать небольшую подсказку своим коллегам по парламенту: чтобы не быть "дебил@ми" — стоит прочитать Конституцию, где написано, что Украина – парламентско-президентская страна. Верховная Рада должна вернуть руководящую роль в управлении государством.

Читайте на портале "Комментарии" — состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и депутатов фракции "Слуга народа". В сети интернет уже появилось немало информации о подробностях встречи. Нардеп над другими фракциями откровенно насмехались, а "Слуги" пытались поддержать президента, хотя и они понимали, что организация где-то "хромает".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1110615.html
Теги:

Новости

Все новости