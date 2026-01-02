Почему Зеленский остановил свой выбор на Буданове: к каким изменениям готовиться Украине

Президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение по смене руководства Офиса президента, предложив Кириллу Буданову, начальнику ГУР Министерства обороны, возглавить этот орган. Об этом глава государства сообщил через свои социальные сети. Зеленский подчеркнул, что в условиях нынешних вызовов Украине нужно особое внимание уделять вопросам безопасности, развитию сил обороны и дипломатической деятельности. В этой связи Офис Президента должен стать основным инструментом для реализации этих задач. Как изменится работа разведки? Почему Зеленский остановил свой выбор именно на Буданове? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Буданов фактически взял на себя обязательство руководителя "Титаника"

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский так прокомментировал ситуацию:

"Возможно назначение Буданова станет для Зеленского лучшим кадровым решением за всю политическую карьеру. Во-первых, Буданов не политик, а военный. Причем не паркетный, а боевой. Тем более, службой в ГУР он заработал себе не только авторитет в военной среде, но и стал одним из самых известных людей Украины. Настолько, что его начали включать в различные рейтинги и опросы по электоральным предпочтениям, хотя сам Буданов ни разу не заявлял, что планирует участвовать в любых выборах".

Эксперт продолжает, также плюсом назначения Буданова в ОП является то, что он понимает реальную ситуацию на фронте из разных источников, что минимизирует возможность дезинформации, ведь известны случаи, когда среднее звено украинского военного руководства боялось докладывать о критических провалах и рапортовало об "успешном успехе", когда ситуация была критической.

Денис Гороховский уточняет, и хотя глава ОП – это гражданский пост, в условиях полномасштабной войны глава ведомства все равно вынужден корректировать все свои решения в соответствии с ситуацией на фронте.

"Интересное здесь другое: Буданов согласился на предложение в сверхсложное для команды Зеленского время. Фактически взял на себя обязательство руководителя "Титаника" уже после столкновения с айсбергом. Что, по моему мнению, еще раз свидетельствует об отсутствии у Буданова политических амбиций и наличии глобальных стратегических государственных целей", – отметил собеседник портала "Комментарии".

При этом на момент интервью Денис Гороховский верно спрогнозировал по поводу того, кто станет новым главой ГУР Минобороны, назвал фамилию главы Службы внешней разведки Иващенко, которого, как уже стало известно, президент Зеленский назначил новым главой ГУР.

Мы увидим совсем другой Офис президента

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, что назначением Буданов на руководитель ОП мы видим, что вес переговорного и военного треков в Офисе президента растут.

"Это говорит о том, что приоритетом Зеленского сейчас есть именно переговорный процесс и именно военная сфера. Внутриполитическое взаимодействие с институтами, все остальное отходит на второй план. Об этом говорит назначение Буданова, а до этого рост в весе Умерова. Теперь ключевыми органами, на которые будет опираться президент Зеленский в деятельности президента, будут разведки и Совет национальной безопасности и обороны. Назначение Буданова я бы не рассматривал как электоральное решение, поскольку мы, во-первых, еще не знаем пойдет ли Зеленский на второй срок, но явно понятно, что уровень доверия к нему необходим здесь и сейчас для того, чтобы не попасть в статус "хромой утки". Во-вторых, здесь есть два взаимоисключающих тезиса. Один говорит о том, что, подтягивая Буданова в Офис президента, Зеленский использует этот шаг, чтобы нейтрализовать его, как оппонента, о чем говорит оппозиция. Кроме того, этот шаг может рассматриваться как операция "Преемник". Пока я бы вывел за скобки электоральную составляющую", – отметил эксперт.

Олег Саакян прогнозирует, что мы увидим совсем другой Офис президента, не такой, какой был во времена Ермака.

"И теперь уже не приходится говорить о том, что Ермак сохраняет какие-то серокардинальские функции и будет пытаться дергать за ниточки, не находясь непосредственно на Банковой. И очевидно, что Буданов приведет на Банковую своих людей, хотя и утверждать, что он может иметь полный мандат также было бы наивным. Очевидно, что Буданов сумеет провести лишь часть людей. Также можно увидеть попытки президента Зеленского опереться в ситуации идеального внешнеполитического, военно-дипломатического шторма на украинские спецслужбы. Таким образом, в противовес заигрываниям Соединенных Штатов с коррупционной тематикой в Украине подтянуть именно представителей спецслужб. Таким образом, усилить альтернативную силовую вертикаль. И Буданов, как представитель, с одной стороны, разведки, а с другой стороны, представитель военной среды может быть здесь эффективным игроком и коммуникатором", – отметил эксперт.

Олег Саакян заключает, что в ближайшие месяцы мы увидим сильные изменения не только в Офисе президента, но и во взаимодействии президента с другими институтами.

