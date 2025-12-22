logo_ukra

Чому Зеленський не призначає керівника ОП: політолог пояснив причину
НОВИНИ

Чому Зеленський не призначає керівника ОП: політолог пояснив причину

За словами політолога Ігоря Рейтеровича, відсутність формального керівника Офісу президента не паралізувала роботу державних органів

22 грудня 2025, 20:13
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що президент Володимир Зеленський взяв паузу з призначенням керівника ОП через те, що чекає фіналу переговорів. 

Чому Зеленський не призначає керівника ОП: політолог пояснив причину

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

У коментарі телеканалу "Київ 24" експерт сказав, що глава держави хоче дочекатися результату мирних переговорів, щоб зрозуміти, яка ключова функція стоятиме перед майбутнім очільником Офісу президента.

Разом з тим, за його словами, відсутність формального керівника Офісу президента не паралізувала роботу державних органів. Адже бюджет ухвалений, система функціонує. Водночас є ознаки того, що з пошуком кандидатури все значно складніше. 

На думку Рейтеровича, пауза з призначенням керівника ОП є тактичною. Вона пов’язана не лише з переговорами, а й із тим, що Зеленський не хоче помилитися з вибором у критичний для країни момент. 

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", Володимир Зеленський розповів, які кандидатури розглядає на посаду нового керівника Офісу президента. Зокрема, під час спілкування з журналістами він назвав претендентами на посаду п’ятьох людей.  Йдеться про нинішнього міністра оборони Дениса Шмигаля, віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю, а також начальника ГУР Кирила Буданова та заступника керівника ОП Павла Палісу.  

Раніше видання "Коментарі" писало, що президент Володимир Зеленський підписав укази "Про зміну у складі Ставки Верховного Головнокомандувача" та "Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України". Цими документами він вивів колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака зі складу цих органів.



