Почему Зеленский не назначает руководителя ОП: политолог объяснил причину

Политолог Игорь Рейтерович считает, что президент Владимир Зеленский взял паузу с назначением руководителя ОП из-за того, что ждет финала переговоров.

Офис президента. Фото: из открытых источников

В комментарии телеканала "Киев 24" эксперт сказал, что глава государства хочет дождаться результата мирных переговоров, чтобы понять, какая ключевая функция будет стоять перед будущим главой Офиса президента.

Вместе с тем, по его словам, отсутствие формального руководителя Офиса президента не парализовало работу государственных органов. Ведь бюджет принят, система работает. В то же время, есть признаки того, что с поиском кандидатуры все значительно сложнее.

По мнению Рейтеровича, пауза с назначением руководителя ОП тактическая. Она связана не только с переговорами, но и тем, что Зеленский не хочет ошибиться с выбором в критический для страны момент.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Владимир Зеленский рассказал, какие кандидатуры рассматривает на должность нового руководителя Офиса президента. В частности, во время общения с журналистами он назвал претендентами на должность пять человек. Речь идет о нынешнем министре обороны Денисе Шмигале, вице-премьере – министре цифровой трансформации Михаиле Федорове, первом заместителе министра иностранных дел Сергее Кислице, а также начальнике ГУР Кирилле Буданове и заместителе руководителя ОП Павле Палисе.

Ранее издание "Комментарии" писало, что президент Владимир Зеленский подписал указы "Об изменении в составе Ставки Верховного Главнокомандующего" и "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины". Этими документами он вывел бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака из состава этих органов.