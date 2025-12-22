logo

BTC/USD

88032

ETH/USD

2977.62

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Почему Зеленский не назначает руководителя ОП: политолог объяснил причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Зеленский не назначает руководителя ОП: политолог объяснил причину

По словам политолога Игоря Рейтеровича, отсутствие формального руководителя Офиса президента не парализовало работу государственных органов

22 декабря 2025, 20:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Политолог Игорь Рейтерович считает, что президент Владимир Зеленский взял паузу с назначением руководителя ОП из-за того, что ждет финала переговоров.

Почему Зеленский не назначает руководителя ОП: политолог объяснил причину

Офис президента. Фото: из открытых источников

В комментарии телеканала "Киев 24" эксперт сказал, что глава государства хочет дождаться результата мирных переговоров, чтобы понять, какая ключевая функция будет стоять перед будущим главой Офиса президента.

Вместе с тем, по его словам, отсутствие формального руководителя Офиса президента не парализовало работу государственных органов. Ведь бюджет принят, система работает. В то же время, есть признаки того, что с поиском кандидатуры все значительно сложнее.

По мнению Рейтеровича, пауза с назначением руководителя ОП тактическая. Она связана не только с переговорами, но и тем, что Зеленский не хочет ошибиться с выбором в критический для страны момент.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Владимир Зеленский рассказал, какие кандидатуры рассматривает на должность нового руководителя Офиса президента. В частности, во время общения с журналистами он назвал претендентами на должность пять человек. Речь идет о нынешнем министре обороны Денисе Шмигале, вице-премьере – министре цифровой трансформации Михаиле Федорове, первом заместителе министра иностранных дел Сергее Кислице, а также начальнике ГУР Кирилле Буданове и заместителе руководителя ОП Павле Палисе.

Ранее издание "Комментарии" писало, что президент Владимир Зеленский подписал указы "Об изменении в составе Ставки Верховного Главнокомандующего" и "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины". Этими документами он вывел бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака из состава этих органов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/kyivtv/115362
Теги:

Новости

Все новости