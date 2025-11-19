Чому Зеленський буде до останнього триматися за Єрмака: чи справді той неминуче втратить посаду

Після того, як почав набирати обертів Міндічгейт розпочалися розмови про ниточки, які ведуть до голови ОП Андрія Єрмака, пішли розмови про його відставку. Проте, помиляється той, хто вважає, що Андрій Єрмак є звичайним клерком, мовляв, призначили іншого, ніхто і не помітить. Як раз ні, і в цьому проявляється інший бік зазначеною феноменальності Єрмака, а, якщо говорити точніше, то феноменальності тандема Зеленський-Єрмак. Таку думку висловив аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков.

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

"Єрмак фактично – людина, яка перетворює Зеленського, дуже талановитого виконавця чужих текстів, на політичного діяча міжнародного рівня, з яким постійно спілкуються глави світових держав. Саме Єрмак створив і підтримує у дієздатності таку-сяку систему виконання рішень президента України. Прибрати Єрмака – і залишаться лише президентські промови", – зауважив політтехнолог.

Олександр Кочетков пояснює, тобто, після заміни глави ОП неминуче почне формуватися нова система фіксування президентських рішень і контроль за їхнім виконанням. І вона вже не буде монопольною, як зараз, тому що готових повпливати на ці рішення є аж надто багато. Впливати спробують з декількох центрів у Раді і Кабміні плюс люди з великого бізнесу плюс закордонні партнери. І про чисельних друзів президента забувати не можна.

"Таким чином, має скластися, хай і тимчасово, але конкурентна, відносно демократична система взаємодії гілок української влади. Про уряд Національного порятунку мріяти не слід, але будь-яке потрясіння цієї забронзовілої неефективної системи Україні на користь", – зауважив Олександр Кочетков.

Він додає, що не акцентував ще на одній теж феноменальній ролі Єрмака – духовного старшого брата президента, який спокійний, впевнений, завжди вірить у свого молодшого і завжди переконує, що все буде добре. І тому Зеленський буде триматися за нього із затятістю залежного.

