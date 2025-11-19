Почему Зеленский будет до последнего держаться за Ермака: действительно ли тот неизбежно лишится должности

После того, как начал набирать обороты, Миндичгейт начались разговоры о ниточках, ведущих к главе ОП Андрею Ермаку, пошли разговоры о его отставке. Однако ошибается тот, кто считает, что Андрей Ермак является обычным клерком, мол, назначили другого, никто и не заметит. Как раз нет, и в этом проявляется другая сторона указанной феноменальности Ермака, а если говорить точнее, то феноменальности тандема Зеленский-Ермак. Такое мнение высказал аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

"Ермак фактически – человек, превращающий Зеленского, очень талантливого исполнителя чужих текстов, в политического деятеля международного уровня, с которым постоянно общаются главы мировых государств. Именно Ермак создал и поддерживает в дееспособности кое-какую систему выполнения решений президента Украины. Убрать Ермака – и останутся только президентские речи", – заметил политтехнолог.

Александр Кочетков объясняет, то есть после замены главы ОП неизбежно начнет формироваться новая система фиксирования президентских решений и контроль за их исполнением. И она уже не будет монопольной, как сейчас, потому что готовых повлиять на эти решения слишком много. Влиять попытаются из нескольких центров в Раде и Кабмине плюс люди из крупного бизнеса плюс зарубежные партнеры. И о многочисленных друзьях президента забывать нельзя.

"Таким образом, должна сложиться, пусть и временно, но конкурентная, относительно демократическая система взаимодействия ветвей украинской власти. О правительстве Национального спасения мечтать не следует, но какое-либо потрясение этой забронзовевшей неэффективной системы Украины на пользу", – отметил Александр Кочетков.

Он добавляет, что не акцентировал еще на одной тоже феноменальной роли Ермака – духовного старшего брата президента, который спокоен, уверен, всегда верит в своего младшего и всегда убеждает, что все будет хорошо. И потому Зеленский будет держаться за него с упорством зависимого.

