Чому в Україні вже заговорили про заміну Сирському: до чого тут Єрмак
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому в Україні вже заговорили про заміну Сирському: до чого тут Єрмак

Нинішнього головкома напряму пов'язують к Андрієм Єрмаком

1 грудня 2025, 11:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Без жодного проміжку після відставки Єрмака заговорили про заміну головнокомандувача Сирського. І розмови мають підстави. Таку думку висловив політтехнолог Олександр Кочетков.

Чому в Україні вже заговорили про заміну Сирському: до чого тут Єрмак

Єрмак та Сирський. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, по-перше, Сирський – висуванець Єрмака, а це сьогодні майже вирок. По-друге, він підбирався, в першу чергу, по параметрам слухняності і небажанню псувати керівництву настрій поганими новинами. Відповідно, дає нездійснені обіцянки, а потім змушений спотворювати на свою користь інформацію про перебіг бойових дій. 

Олександр Кочетков говорить, що за його інформацією, зачистити Покровськ від окупантів головком обіцяв президенту ще кінця позаминулого місяця.

За словами експерта, є ще й четвертий момент, при Сирському ЗСУ остаточно перетворилися на радянську армію зі зневагою до життя і здоров’я військовослужбовців і у який ініціатива карається. Крім того, Сирський виявився вельми чутливим до популярності деяких підлеглих і схильним до їх адміністративного гноблення. По-четверте, повзучий наступ ворога попри всі надзусилля так і не вдається зупинити, а це є неспростовним аргументом США для примусу України до територіальних поступок: віддавайте Донбас, тому що росіяни рухаються вперед і все одно його захоплять.

"Зміна головнокомандувача ЗСУ принципово важлива. Бо окрім живої сили нашому війську не вистачає і стратегічного, і тактичного мислення. В умовах, коли ворог значно переважає чисельно, єдиним варіантом є мобільна оборона, яка в нас підмінюється наказом "Ні кроку назад!", який виконати неможливо", – зазначив політтехнолог. 

Він додає, при всьому цьому проста заміна головкома всіх проблем не вирішить. Бо, якщо президент Зеленський налаштований на теплу інформаційну ванну, то її буде забезпечувати і наступник Сирського. На фронті не вистачає бійців. Провал мобілізації – це, здебільшого, провина політичного керівництва країни, а за величезний рівень СЗЧ має відповідати керівництво військове. Тобто, проблем комплексна, і вона породжена загальним песимістичним соціально-політичним станом країни.

