logo_ukra

BTC/USD

113074

ETH/USD

4183.26

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 Чому ОП взявся за Труханова: чи є загроза для місцевого самоврядування
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому ОП взявся за Труханова: чи є загроза для місцевого самоврядування

Указ про позбавлення Труханова громадянства України зʼявився замість повноцінного розслідування його діяльності і судового рішення

15 жовтня 2025, 10:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Про російське громадянство міського голови Одеси Геннадія Труханова активно говорилося ще 11 років тому. Президент України Володимир Зеленський за цей час з ним неодноразово зустрічався і спокійно співпрацював, в тому числі і після повномасштабного вторгнення країни-агресора. Про це розповів нардеп, політичний оглядач Володимир Ар’єв.

Чому ОП взявся за Труханова: чи є загроза для місцевого самоврядування

Геннадій Труханов

"Тим не менш, указ про позбавлення Труханова громадянства України зʼявився замість повноцінного розслідування його діяльності і судового рішення. Зеленський замінив собою право. Не вперше", – зазначив політик. 

На його думку, справа у тому, що просто Офіс президента зачищає місцеве самоврядування. І робить він це всюди. І це лише продовження після Рівного, Чернігова і громад меншого розміру. 

"Якби ставили за мету очистку, то позбавляли би українського громадянства усіх без винятку. Бо про депутата Одеської міськради від "ОПЗЖ" Богдана Гіганова, який не просто має російське громадянство, а й втік в росію, в ОП чомусь забули. Склероз, напевно", – зазначив нардеп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському розглянути питання щодо можливого створення Одеської міської військової адміністрації. Це рішення виходить із відповіді Зеленського на відповідну петицію, оприлюднену на сайті президента.

24 вересня громадянин Іван Казачук подав президенту петицію, в якій закликав створити в Одесі міську військову адміністрацію "для забезпечення безперервного та ефективного функціонування органів влади у місті Одеса в умовах воєнного стану". 

Своє прохання він аргументував тим, що місто має стратегічне значення як "великий транспортний, портовий та логістичний центр на півдні України", а також розташоване "в безпосередній близькості до районів ведення бойових дій та територій з підвищеним рівнем загроз", крім того, "ефективне та безперервне функціонування органів влади у місті є питанням національної безпеки та оборони". 

Петицію підтримали понад 25 тисяч українців, тож Зеленський дав на неї відповідь.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини