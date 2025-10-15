Чому ОП взявся за Труханова: чи є загроза для місцевого самоврядування

Про російське громадянство міського голови Одеси Геннадія Труханова активно говорилося ще 11 років тому. Президент України Володимир Зеленський за цей час з ним неодноразово зустрічався і спокійно співпрацював, в тому числі і після повномасштабного вторгнення країни-агресора. Про це розповів нардеп, політичний оглядач Володимир Ар’єв.

Геннадій Труханов

"Тим не менш, указ про позбавлення Труханова громадянства України зʼявився замість повноцінного розслідування його діяльності і судового рішення. Зеленський замінив собою право. Не вперше", – зазначив політик.

На його думку, справа у тому, що просто Офіс президента зачищає місцеве самоврядування. І робить він це всюди. І це лише продовження після Рівного, Чернігова і громад меншого розміру.

"Якби ставили за мету очистку, то позбавляли би українського громадянства усіх без винятку. Бо про депутата Одеської міськради від "ОПЗЖ" Богдана Гіганова, який не просто має російське громадянство, а й втік в росію, в ОП чомусь забули. Склероз, напевно", – зазначив нардеп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському розглянути питання щодо можливого створення Одеської міської військової адміністрації. Це рішення виходить із відповіді Зеленського на відповідну петицію, оприлюднену на сайті президента.

24 вересня громадянин Іван Казачук подав президенту петицію, в якій закликав створити в Одесі міську військову адміністрацію "для забезпечення безперервного та ефективного функціонування органів влади у місті Одеса в умовах воєнного стану".

Своє прохання він аргументував тим, що місто має стратегічне значення як "великий транспортний, портовий та логістичний центр на півдні України", а також розташоване "в безпосередній близькості до районів ведення бойових дій та територій з підвищеним рівнем загроз", крім того, "ефективне та безперервне функціонування органів влади у місті є питанням національної безпеки та оборони".

Петицію підтримали понад 25 тисяч українців, тож Зеленський дав на неї відповідь.



