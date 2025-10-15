Почему ОП взялся за Труханова: есть ли угроза местному самоуправлению

О российском гражданстве мэра Одессы Геннадия Труханова активно говорилось еще 11 лет назад. Президент Украины Владимир Зеленский за это время с ним неоднократно встречался и спокойно сотрудничал, в том числе после полномасштабного вторжения страны-агрессора. Об этом рассказал нардеп, политический обозреватель Владимир Арьев.

Геннадий Труханов

"Тем не менее указ о лишении Труханова гражданства Украины появился вместо полноценного расследования его деятельности и судебного решения. Зеленский сменил собой право. Не впервые", – отметил политик.

По его мнению, дело в том, что просто офис президента зачищает местное самоуправление. И делает он это повсюду. И это только продолжение после Ровно, Чернигова и общин меньшего размера.

"Если бы ставили целью очистку, то лишали бы украинского гражданства всех без исключения. Потому что о депутате Одесского горсовета от "ОПЗЖ" Богдане Гиганове, не просто имеющем российское гражданство, но и бежавшем в россию, в ОП почему-то забыли. Склероз, наверное", – отметил нардеп.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому рассмотреть вопрос о возможном создании Одесской городской военной администрации. Это решение исходит из ответа Зеленского на соответствующую петицию, обнародованную на сайте президента.

24 сентября гражданин Иван Казачук подал президенту петицию, в которой призвал создать в Одессе городскую военную администрацию "для обеспечения непрерывного и эффективного функционирования органов власти в городе Одесса в условиях военного положения".

Свою просьбу он аргументировал тем, что город имеет стратегическое значение как "большой транспортный, портовый и логистический центр на юге Украины", а также расположен "в непосредственной близости к районам ведения боевых действий и территорий с повышенным уровнем угроз", кроме того, "эффективный и непрерывный функционирование органов власти в городе".

Петицию поддержали более 25 тысяч украинцев, и Зеленский дал на нее ответ.



