Почему ОП взялся за Труханова: есть ли угроза местному самоуправлению

Кравцев Сергей
О российском гражданстве мэра Одессы Геннадия Труханова активно говорилось еще 11 лет назад. Президент Украины Владимир Зеленский за это время с ним неоднократно встречался и спокойно сотрудничал, в том числе после полномасштабного вторжения страны-агрессора. Об этом рассказал нардеп, политический обозреватель Владимир Арьев.
Геннадий Труханов
По его мнению, дело в том, что просто офис президента зачищает местное самоуправление. И делает он это повсюду. И это только продолжение после Ровно, Чернигова и общин меньшего размера.
Читайте на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому рассмотреть вопрос о возможном создании Одесской городской военной администрации. Это решение исходит из ответа Зеленского на соответствующую петицию, обнародованную на сайте президента.
24 сентября гражданин Иван Казачук подал президенту петицию, в которой призвал создать в Одессе городскую военную администрацию "для обеспечения непрерывного и эффективного функционирования органов власти в городе Одесса в условиях военного положения".
Свою просьбу он аргументировал тем, что город имеет стратегическое значение как "большой транспортный, портовый и логистический центр на юге Украины", а также расположен "в непосредственной близости к районам ведения боевых действий и территорий с повышенным уровнем угроз", кроме того, "эффективный и непрерывный функционирование органов власти в городе".
Петицию поддержали более 25 тысяч украинцев, и Зеленский дал на нее ответ.