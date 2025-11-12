Чому насправді Міндічу "дали втекти": до чого тут Зеленський

Після розголосу зі скандалом в енергетиці багато хто задається питанням: чому одному з головних фігурантів справи Тимуру Міндічу "дали втекти", якщо вже давно знали про "зливи" інформації з САП в ОПУ. Насправді відповідь очевидна: з боку НАБУ та САП це був прояв турботи про психічне здоров'я голови держави. Таку думку висловив журналіст, блогер, політичний оглядач Олексій Панич.

Тимур Міндіч. Фото: із відкритих джерел

"Нагадаю, що в серпні цього року саме через побоювання, що НАБУ і САП ось-ось доберуться до Чернишова та Міндіча, президент відверто психанув, впав в істерику, і дав відмашку "валити" незалежність антикорупційних органів. Тепер на арені все ті ж Міндіч і Чернишов, але вдруге серпнева історія вже "не прокатить", – зазначив журналіст.

Олексій Панич продовжує, нескладно собі уявити, які б неприємності почалися у президента Зеленського, якби його бізнес-партнера Міндіча в Україні затримали й посадили. А президенту у цій ситуації ще й воюючою державою треба так-сяк керувати. Тому пішли на компроміс: Міндічу дають виїхати, одночасно публічно "засвічують" у ЗМІ отой давно всім відомий канал "зливу" інформації з САП в ОПУ (Синюк). Далі видають Чернишову нову підозру і ось в такому пом'якшеному вигляді цю пігулку голові держави довелося-таки проковтнути.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у НАБУ заявили, що разом із САП проводять "масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики". У її рамках проводиться низка гучних обшуків. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що НАБУ проводить обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції України Германа Галущенка, а також у компанії Енергоатом. За даними джерел у правоохоронних органах, ці обшуки у Галущенка проводять у тій самій справі, що й обшуки у Тимура Міндіча, бізнесмена та співвласника студії Квартал 95, який нібито вже встиг залишити територію України. Хоча у ДПСУ цю інформацію не підтверджують. Про що говорить новий гучний скандал? Які можуть бути його наслідки для влади? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.



