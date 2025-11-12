Почему на самом деле Миндичу "дали сбежать": при чем здесь Зеленский

После огласки со скандалом в энергетике многие задаются вопросом: почему одному из главных фигурантов дела Тимуру Миндичу "дали убежать", если уже давно знали о "сливах" информации из САП в ОПУ. На самом деле ответ очевиден: со стороны НАБУ и САП это было проявление заботы о психическом здоровье главы государства. Такое мнение высказал журналист, блогер, политический обозреватель Алексей Паныч.

Тимур Миндич. Фото: из открытых источнико

"Напомню, что в августе этого года именно из-за опасений, что НАБУ и САП вот-вот доберутся до Чернышева и Миндича, президент откровенно психанул, впал в истерику, и дал отмашку "валить" независимость антикоррупционных органов. Теперь на арене все те же Миндич и Чернышев, но второй раз августовская история уже "не прокатит", – отметил журналист.

Алексей Паныч продолжает, несложно себе представить, какие бы неприятности начались у президента Зеленского, если бы его бизнес-партнера Миндича в Украине задержали и посадили. А президенту в этой ситуации еще и воюющим государством надо кое-как руководить. Поэтому пошли на компромисс: Миндичу дают уехать, одновременно публично "засвечивают" в СМИ этот давно всем известный канал "слива" информации из САП в ОПУ (Синюк). Дальше выдают Чернышеву новое подозрение и вот в таком смягченном виде эту пилюлю главе государства пришлось-таки проглотить.

В НАБУ заявили, что вместе с САП проводят "масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики". В ее рамках производится ряд громких обысков. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Украины Германа Галущенко, а также в компании Энергоатом. По данным источников в правоохранительных органах, эти обыски у Галущенко проводят по тому же делу, что и обыски у Тимура Миндича, бизнесмена и совладельца студии Квартал 95, который якобы уже успел покинуть территорию Украины. Хотя в ГНСУ эту информацию не подтверждают.




