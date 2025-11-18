logo_ukra

Головна Новини Політика України 2025 Чи звільнить Зеленський Єрмака
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи звільнить Зеленський Єрмака

Петро Андрющенко оцінив шанси відставки Єрмака й пояснив, чому Зеленський навряд чи піде на такий крок

18 листопада 2025, 13:25
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що ймовірність звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака наразі не перевищує 40%. За його словами, рішення залежатиме не стільки від публічного тиску чи скандалів, скільки від того, хто саме з політичних гравців зможе вплинути на президента в кулуарах.

Чи звільнить Зеленський Єрмака

У Раді обговорюють звільнення Єрмака

Андрющенко стверджує, що існує кілька причин, через які Зеленський не розглядає відставку Єрмака як реальний сценарій. На його думку, президент переконаний, що керівник ОП не причетний до корупційних історій, а будь-які закиди — це результат політичних провокацій з боку опонентів або інформаційних операцій різних груп. Зеленський нібито не вірить, що суспільний протест може виникати сам по собі — без "замовника".

Другою причиною Андрющенко називає те, що президент сприймає можливу відставку як прояв слабкості. За такого підходу звільнення ключової фігури ОП виглядає для нього ризиком, який може похитнути впевненість у вертикалі влади.

На думку Андрющенка, обидві ці позиції хибні, однак змінити переконання президента без сильного внутрішньополітичного тиску майже неможливо. Він припускає, що лише серйозна кулуарна загроза або чіткий сигнал від впливових осіб може змусити Зеленського переглянути рішення. В іншому разі ситуація навколо Єрмака, за його прогнозом, залишатиметься незмінною, попри суспільний резонанс та критику.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у селі Іза на Закарпатті, яке вважається одним із найвідоміших туристичних пунктів регіону, зафіксували випадки гепатиту А. Через це місцева влада вводить додаткові протиепідемічні обмеження. Нові правила почнуть діяти з 19 листопада і триватимуть щонайменше 60 днів, якщо комісія не ухвалить окреме рішення щодо послаблення чи продовження заходів.



Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/accidents/spalah-gepatitu-a-v-yakomu-misti-ukraini-ogolosheno-karantin-787142.html
