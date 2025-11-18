logo

BTC/USD

91874

ETH/USD

3021.15

USD/UAH

42.09

EUR/UAH

48.74

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Уволит ли Зеленский Ермака
commentss НОВОСТИ Все новости

Уволит ли Зеленский Ермака

Петр Андрющенко оценил шансы отставки Ермака и объяснил, почему Зеленский вряд ли пойдет на такой шаг

18 ноября 2025, 13:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что вероятность увольнения руководителя Офиса президента Андрея Ермака пока не превышает 40%. По его словам, решение будет зависеть не столько от публичного давления или скандалов, сколько от того, кто именно из политических игроков сможет повлиять на президента в кулуарах.

Уволит ли Зеленский Ермака

В Раде обсуждают увольнение Ермака

Андрющенко утверждает, что существует несколько причин, по которым Зеленский не рассматривает отставку Ермака как реальный сценарий. По его мнению, президент убежден, что руководитель ОП не причастен к коррупционным историям, а какие-либо упреки — это результат политических провокаций со стороны оппонентов или информационных операций разных групп. Зеленский вроде бы не верит, что общественный протест может возникать сам по себе — без "заказчика".

Второй причиной Андрющенко называет то, что президент воспринимает возможную отставку как проявление слабости. При таком подходе увольнение ключевой фигуры ОП выглядит для него риском, который может поколебать уверенность в вертикали власти.

По мнению Андрющенко, обе эти позиции ошибочны, однако изменить убеждение президента без сильного внутриполитического давления почти невозможно. Он предполагает, что только серьезная кулуарная угроза или четкий сигнал от влиятельных лиц может вынудить Зеленского пересмотреть решение. В противном случае ситуация вокруг Ермака, по его прогнозу, будет оставаться неизменной, несмотря на общественный резонанс и критику.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в селе Иза на Закарпатье, которое считается одним из самых известных туристических пунктов региона, зафиксировали случаи гепатита А. Из-за этого местные власти вводят дополнительные противоэпидемические ограничения. Новые правила начнут действовать с 19 ноября и продлятся не менее 60 дней, если комиссия не примет отдельное решение по ослаблению или продлению мер.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://society.comments.ua/ua/news/accidents/spalah-gepatitu-a-v-yakomu-misti-ukraini-ogolosheno-karantin-787142.html
Теги:

Новости

Все новости