Уволит ли Зеленский Ермака

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что вероятность увольнения руководителя Офиса президента Андрея Ермака пока не превышает 40%. По его словам, решение будет зависеть не столько от публичного давления или скандалов, сколько от того, кто именно из политических игроков сможет повлиять на президента в кулуарах.

В Раде обсуждают увольнение Ермака

Андрющенко утверждает, что существует несколько причин, по которым Зеленский не рассматривает отставку Ермака как реальный сценарий. По его мнению, президент убежден, что руководитель ОП не причастен к коррупционным историям, а какие-либо упреки — это результат политических провокаций со стороны оппонентов или информационных операций разных групп. Зеленский вроде бы не верит, что общественный протест может возникать сам по себе — без "заказчика".

Второй причиной Андрющенко называет то, что президент воспринимает возможную отставку как проявление слабости. При таком подходе увольнение ключевой фигуры ОП выглядит для него риском, который может поколебать уверенность в вертикали власти.

По мнению Андрющенко, обе эти позиции ошибочны, однако изменить убеждение президента без сильного внутриполитического давления почти невозможно. Он предполагает, что только серьезная кулуарная угроза или четкий сигнал от влиятельных лиц может вынудить Зеленского пересмотреть решение. В противном случае ситуация вокруг Ермака, по его прогнозу, будет оставаться неизменной, несмотря на общественный резонанс и критику.

