Чи може Зеленський балотуватися на наступних виборах: є важливий нюанс

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито Україна ухиляється від проведення виборів через війну. Володимир Зеленський відповів, що готовий провести президентські вибори, якщо США забезпечать їх безпеку. Однак, чи має право Зеленський брати участь у наступних виборах в Україні. Колишній генпрокурор, політик та офіцер ЗСУ Юрій Луценко заявив, що чинний глава держави не зможе брати участь у майбутніх перегонах, навіть після завершення воєнного стану.

Чи може Зеленський балотуватися на виборах

Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що Конституція України не забороняє проведення президентських виборів під час війни. Заборона стосується лише виборів до Верховної Ради.

"Українська Конституція взагалі не забороняє вибори президента під час війни, вона забороняє вибори Верховної Ради. Вибори президента під час воєнного стану забороняє Закон про особливий стан, це правда. Але якщо воєнний стан припиняється у зв’язку з припиненням вогню, то і заборона на президентські і на парламентські знімається", – сказав Луценко.

Однак політик зауважує, що ситуація з Зеленським виходить за рамки обох сценаріїв. Через війну його президентський термін був продовжений де-факто, адже Конституція прямо вказує, що чинний президент виконує обов’язки "до обрання нового". Це створює юридичний прецедент, який законодавство нині не врегульовує.

Луценко стверджує, що Зеленський не може висуватися на новий термін, оскільки фактично уже перебував на посаді довше ніж п’ять років.

"Президентом України може бути громадянин України не більше двох разів по п'ять років. 5 + 5 = 10. 7 + 5 = 12. І тому з моєї точки зору, хоча би по цій причині, не говорячи вже про рейтинги і всі наслідки панування Зеленського, він не може балотуватися на наступних виборах", — вважає Луценко.

Водночас Луценко підкреслює, що Зеленський залишається легітимним президентом до моменту обрання наступного глави держави, а російські заяви про нібито "нелегітимність" української влади політик називає пропагандою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп висунув ультиматум Україні щодо проведення виборів.

Також "Коментарі" писали, що Україна отримала серйозний урок від Трампа.