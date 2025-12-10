Может ли Зеленский баллотироваться на следующих выборах: есть важный нюанс

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы Украина уклоняется от проведения выборов из-за войны. Владимир Зеленский ответил, что готов провести президентские выборы, если США обеспечат их безопасность. Однако имеет ли право Зеленский участвовать в следующих выборах в Украине. Бывший генпрокурор, политик и офицер ВСУ Юрий Луценко заявил, что действующий глава государства не сможет участвовать в предстоящей гонке, даже после завершения военного положения.

Может Зеленский баллотироваться на выборах

Юрий Луценко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что Конституция Украины не запрещает проведение президентских выборов во время войны. Запрет касается только выборов в Верховную Раду.

"Украинская Конституция вообще не запрещает выборы президента во время войны, она запрещает выборы Верховной Рады. Выборы президента во время военного положения запрещает Закон об особом положении, это правда. Но если военное положение прекращается в связи с прекращением огня, то и запрет на президентские и на парламентские снимается", — сказал Луценко.

Однако политик отмечает, что ситуация с Зеленским выходит за рамки обоих сценариев. Из-за войны его президентский срок был продлен де-факто, ведь Конституция прямо указывает, что действующий президент исполняет обязанности "до избрания нового". Это создает юридический прецедент, законодательство ныне не регулирующее.

Луценко утверждает, что Зеленский не может выдвигаться на новый срок, поскольку фактически уже занимал должность дольше пяти лет.

"Президентом Украины может быть гражданин Украины не более двух раз по пять лет. 5 + 5 = 10. 7 + 5 = 12. И потому с моей точки зрения, хотя бы по этой причине, не говоря уже о рейтингах и всех последствиях господства Зеленского, он не может баллотироваться на следующих выборах", — считает Луценко.

В то же время, Луценко подчеркивает, что Зеленский остается легитимным президентом до момента избрания следующего главы государства, а российские заявления о якобы "нелегитимности" украинской власти политик называет пропагандой.

