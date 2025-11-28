Брюссель поставив Україні суворі умови для вступу до ЄС: що мають виконати у Києві

Європейський Союз закликає Україну до рішучих дій у сфері протидії корупції на найвищому рівні. У ЄС також застерігають, що без ефективної системи переслідування корумпованих високопосадовців держава не зможе отримати підтримку країн-членів для вступу до блоку.

Вступ України до ЄС (фото з відкритих джерел)

Про це заявив європейський комісар з питань юстиції Майкл Макграт в інтерв’ю виданню POLITICO.

Макграт наголосив, що європейські уряди не підтримають жодну країну-кандидата, зокрема й Україну, якщо вона не продемонструє наявність дієвого механізму боротьби зі злочинністю серед політичної та бізнесової верхівки.

"У кожній країні-кандидаті має бути надійна система для розслідування ймовірних випадків корупції на високому рівні. Потрібна надійна система розслідування, а зрештою і судового переслідування та винесення вироків, і демонстрація успішного досвіду в цій галузі", — зазначив Макграт.

Він підтвердив, що хоча Київ докладає "максимальних зусиль" для протидії корупції, "однакові стандарти застосовуються до всіх країн-кандидатів".

"Верховенство права та реформи правосуддя є основою процесу вступу", — підкреслив єврокомісар.

Крім того, він зауважив, що ЄС підтримує "дуже відкриті та чесні стосунки з українською владою щодо того, якими є ці вимоги". Макграт підкреслив, що якщо ці стандарти не будуть виконані, країна "не отримає підтримки від держав-членів Європейського Союзу для просування на шляху до вступу".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Європейська комісія 4 листопада представить щорічний звіт щодо прогресу країн-кандидатів на шляху до вступу в Європейський Союз. У документі, за попередніми даними журналіста "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Йозвяка, Україна отримає позитивну оцінку поряд із Молдовою, Чорногорією та Албанією.

Рікард Йозвяк у соцмережі X повідомив, що оцінювання Єврокомісії цього року загалом сприятливе для чотирьох країн, включно з Україною.

Водночас Сербія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія та Косово отримали середні оцінки, тоді як ситуацію з Грузією охарактеризували як "жахливу".

