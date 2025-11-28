Брюссель поставил Украине строгие условия для вступления в ЕС: что должны выполнить в Киеве

Европейский Союз призывает Украину к решительным действиям в сфере противодействия коррупции на самом высоком уровне. В ЕС также предостерегают, что без эффективной системы преследования коррумпированных чиновников государство не сможет получить поддержку стран-членов для вступления в блок.

Вступление Украины в ЕС (фото из открытых источников)

Об этом заявил европейский комиссар по юстиции Майкл Макграт в интервью изданию POLITICO.

Макграт подчеркнул, что европейские правительства не поддержат ни одну страну-кандидата, включая Украину, если она не продемонстрирует наличие действенного механизма борьбы с преступностью среди политической и бизнес-верхушки.

"В каждой стране кандидате должна быть надежная система для расследования вероятных случаев коррупции на высоком уровне. Нужна надежная система расследования, а, наконец, и судебного преследования и вынесения приговоров, и демонстрация успешного опыта в этой области", — отметил Макграт.

Он подтвердил, что хотя Киев прилагает "максимальные усилия" для противодействия коррупции, "одинаковые стандарты применяются ко всем странам-кандидатам".

"Верховенство права и реформы правосудия является основой процесса вступления", — подчеркнул еврокомиссар.

Кроме того, он отметил, что ЕС поддерживает "очень открытые и честные отношения с украинскими властями относительно того, каковы эти требования". Макграт подчеркнул, что если эти стандарты не будут выполнены, страна "не получит поддержки от государств-членов Европейского Союза для продвижения на пути к вступлению".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Европейская комиссия 4 ноября представит ежегодный отчет о прогрессе стран-кандидатов на пути вступления в Европейский Союз. В документе, по предварительным данным журналиста "Радио Свобода" по Европе Рикарда Йозвяка, Украина получит положительную оценку наряду с Молдовой, Черногорией и Албанией.

Рикард Йозвяк в соцсети X сообщил, что оценка Еврокомиссии в этом году в целом благоприятна для четырех стран, включая Украину.

В то же время, Сербия, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Косово получили средние оценки, тогда как ситуацию с Грузией охарактеризовали как "ужасную".

