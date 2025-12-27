logo_ukra

Битва генералів і президента: кого українці бачать главою держави

Нове соціологічне опитування показало, що у разі можливих президентських виборів українці нині найбільше довіряють Зеленському, Залужному та Буданову

27 грудня 2025, 19:22
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Компанія SOCIS оприлюднила результати опитування громадської думки, проведеного у грудні 2025 року, яке демонструє поточні електоральні настрої українців у разі проведення президентських виборів найближчим часом.

Битва генералів і президента: кого українці бачать главою держави

Рейтинг лідерів на посаду Президента України

Згідно з дослідженням, лідером першого туру залишається чинний президент Володимир Зеленський — його готові підтримати 21,6% опитаних. Майже впритул до нього йде колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, за якого проголосували б 20,9% респондентів.

Третю позицію посідає керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов — його підтримка наразі становить 5,7%. Хоча цей показник суттєво нижчий, соціологи наголошують: саме Буданов, як і Залужний, має один із найбільших потенціалів для зростання підтримки.

Водночас значна частина суспільства ще не визначилася зі своїм вибором. За даними SOCIS, 24,1% опитаних або не змогли відповісти, або відмовилися називати свого кандидата. Це означає, що майже чверть електорату залишається відкритою для політичної конкуренції.

Аналітики зазначають, що результати опитування відображають запит суспільства на лідерів, безпосередньо пов’язаних з війною та безпекою держави. Усі три фаворити рейтингу асоціюються з управлінням країною в умовах повномасштабної агресії РФ, що суттєво впливає на рівень довіри до них.

Соціологи також звертають увагу: якщо виборча кампанія все ж стартує після завершення воєнного стану, саме фігури з найвищим рівнем довіри та потенціалу зростання можуть суттєво змінити баланс сил уже між першим і другим туром.

Графічні матеріали до дослідження надала компанія SOCIS.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент України Володимир Зеленський почав змінювати свій зовнішній вигляд не через політичний тиск з боку США чи скандал у Білому домі, а з особистих і протокольних причин. Про це розповіло чеське медіа iRozhlas з посиланням на дизайнера президента Віктора Анісімова.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://socis.kiev.ua/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https://socis.kiev.ua/wp-content/uploads/2025/12/Present_UA_Barometr_F2F_n2000_December_2025.pdf&attachment_id=0&dButton=true&pButton=true&oButton=false&sButton=true
