Битва генералов и президента: кого украинцы видят главой государства

Компания SOCIS обнародовала результаты опроса общественного мнения, проведенного в декабре 2025 года, демонстрирующего текущие электоральные настроения украинцев в случае проведения президентских выборов в ближайшее время.

Рейтинг лидеров на место Президента Украины

Согласно исследованию, лидером первого тура остается действующий президент Владимир Зеленский – его готовы поддержать 21,6% опрошенных. Почти вплотную к нему идет бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный , за которого проголосовали бы 20,9% респондентов.

Третью позицию занимает руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов — его поддержка составляет 5,7%. Хотя этот показатель существенно ниже, социологи отмечают: именно Буданов, как и Залужный, имеет один из самых больших потенциалов для роста поддержки.

В то же время, значительная часть общества еще не определилась со своим выбором. По данным SOCIS, 24,1% опрошенных либо затруднились ответить, либо отказались называть своего кандидата. Это означает, что почти четверть электората остается открытой политической конкуренции.

Аналитики отмечают, что результаты опроса отражают запрос общества на лидеров, напрямую связанных с войной и безопасностью государства. Все три лидера рейтинга ассоциируются с управлением государством в условиях полномасштабной злости РФ, что значительно влияет на уровень доверия к ним.

Социологи также обращают внимание: если избирательная кампания все же стартует после завершения военного положения, именно фигуры с высоким уровнем доверия и потенциала роста могут существенно изменить баланс сил уже между первым и вторым туром.

Графические материалы к исследованию предоставила компания SOCIS.

