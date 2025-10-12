Безугла зізналася, чому пише скандальні дописи у соцмережах

Рубрики
Народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла, чому свідомо публікує провокативні дописи у соцмережах, що викликають резонанс і критику серед громадськості та її колег. За словами нардепки, це спосіб висвітлити "контраст певної проблематики" та "підняти питання" у суспільстві.
Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел
Мар’яна Безугла в інтерв’ю журналістці Юлії Забєліні розповіла, що її головна мотивація скандальних дописів полягає у тому, аби привернути увагу до важливих, але болючих питань. Нардепка згадала один зі своїх найрезонансніших постів про киянина Дмитра Ісаєнка, який загинув під час російського обстрілу Києва 17 червня.
У своєму дописі Безугла звинуватила чоловіка в ухиленні від військової служби та назвала його смерть "кармою".
Журналістка нагадала нардепці про інші скандали, зокрема її коментарі щодо загибелі депутата Ярослава Рущишина та українських полонених, яких Безугла назвала "рабами". Безугла зізналася, що деякі пости могла б написати "м’якше" і визнає, що теми смерті та трагедії особливо чутливі.
Нардепка додала, що для неї немає "червоних ліній" у публічній комунікації. Безугла пояснила, що продовжує висловлювати свою позицію, навіть якщо це викликає шквал критики сказавши: "Мене у вікно, а я в двері".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у "маніпуляції і брехні".
