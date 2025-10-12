Безугла зізналася, чому пише скандальні дописи у соцмережах



















Народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла, чому свідомо публікує провокативні дописи у соцмережах, що викликають резонанс і критику серед громадськості та її колег. За словами нардепки, це спосіб висвітлити "контраст певної проблематики" та "підняти питання" у суспільстві.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Мар’яна Безугла в інтерв’ю журналістці Юлії Забєліні розповіла, що її головна мотивація скандальних дописів полягає у тому, аби привернути увагу до важливих, але болючих питань. Нардепка згадала один зі своїх найрезонансніших постів про киянина Дмитра Ісаєнка, який загинув під час російського обстрілу Києва 17 червня.

У своєму дописі Безугла звинуватила чоловіка в ухиленні від військової служби та назвала його смерть "кармою".

"Коли були атаки на Київ, хлопець поступив дуже… виникає питання, як він в там за 30 поступив на фізкультурний факультет. Ну і, на жаль, його в квартирі вбила російська атака. Можна було б сказати м'якше. Але моя мета була, якраз підняти питання і частково так і трапилося щодо того, що війна скрізь і від неї неможливо сховатися", — сказала Безугла.

Журналістка нагадала нардепці про інші скандали, зокрема її коментарі щодо загибелі депутата Ярослава Рущишина та українських полонених, яких Безугла назвала "рабами". Безугла зізналася, що деякі пости могла б написати "м’якше" і визнає, що теми смерті та трагедії особливо чутливі.

"Дійсно коли мова йде про смерть, як і про того хлопця, так і про колег, то краще бути обережнішим. І саме найбільше тригерить питання смерті", — заявила Безугла

Нардепка додала, що для неї немає "червоних ліній" у публічній комунікації. Безугла пояснила, що продовжує висловлювати свою позицію, навіть якщо це викликає шквал критики сказавши: "Мене у вікно, а я в двері".

