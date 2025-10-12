Безугла призналась, почему пишет скандальные сообщения в соцсетях



















Народная депутат Марьяна Безуглая рассказала, почему сознательно публикует провокационные сообщения в соцсетях, вызывающих резонанс и критику среди общественности и ее коллег. По словам нардепки, это способ осветить "контраст определенной проблематики" и "поднять вопрос" в обществе.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в интервью журналистке Юлии Забелиной рассказала, что ее главная мотивация скандальных сообщений состоит в том, чтобы привлечь внимание к важным, но болезненным вопросам. Нардепка вспомнила один из своих самых резонансных постов о киевлянине Дмитрии Исаенко, погибшем во время российского обстрела Киева 17 июня.

В своем сообщении Безуглая обвинила мужчину в уклонении от военной службы и назвала его смерть "кармой".

"Когда были атаки на Киев, парень поступил очень… возникает вопрос, как он там за 30 поступил на физкультурный факультет. Ну и, к сожалению, его в квартире поразила российская атака. Можно было бы сказать помягче. Но моя цель была, как раз поднять вопрос и частично так и случилось, что война везде и от нее невозможно спрятаться", — сказала Безуглая.

Журналистка напомнила нардепке о других скандалах, в частности, ее комментарии о гибели депутата Ярослава Рущишина и украинских пленных, которых Безуглая назвала "рабами". Безуглая ответила, что некоторые посты могла бы написать "мягче" и признает, что темы смерти и трагедии особенно чувствительны.

"Действительно когда речь идет о смерти, как и о том парне, так и о коллегах, то лучше быть осторожнее. И именно больше всего триггерит вопрос смерти", — заявила Безуглая.

Нардепка добавила, что для нее нет "красных линий" в публичной коммуникации. Безуглая объяснила, что продолжает высказывать свою позицию, даже если это вызывает шквал критики сказав: "Меня в окно, а я в дверь".

