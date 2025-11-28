logo

Безуглая отреагировала на увольнение Ермака: на ком призвала сосредоточиться
Безуглая отреагировала на увольнение Ермака: на ком призвала сосредоточиться

Безуглая призвала не терять фокуса относительно Сырского после освобождения Ермака.

28 ноября 2025, 18:05
Slava Kot
Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что глава Офиса президента Андрей Ермак написал заявление на увольнение. По ее словам, после этого следует не терять фокуса в отношении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Безуглая отреагировала на увольнение Ермака: на ком призвала сосредоточиться

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая прокомментировала увольнение Андрея Ермака. По ее словам, теперь она может прекратить свою забастовку, когда после расследований НАБУ обещала не голосовать в парламенте и блокировать трибуну, пока президент не уволит главу ОП.

"Зеленский уволил Ермака. Ушла эпоха. Моя забастовка в ВРУ отменяется", — написала Безуглая в Telegram.

Однако народная депутат также призвала сохранять бдительность в отношении генерала Александра Сырского.

"Но не теряем фокуса по фронту и Сырскому", — добавила Безуглая.

Безуглая уже давно критикует главнокомандующего ВСУ, в частности народная депутат утверждала, что украинцам следует "забыть о победе" пока украинское войско возглавляет Сырский. Также политик заявляла, что генерал "уничтожает ВСУ". Ранее нардепка также призывала к увольнению предыдущего главнокомандующего Валерия Залужного.

Напомним, что Владимир Зеленский во время специального обращения сообщил об уходе Андрея Ермака с должности главы Офиса президента. По его словам, на следующий день состоится заседание по перезагрузке институции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая обвинила Сырского в "манипуляции и лжи".

Также "Комментарии" писали, что Безуглая назвала две кандидатуры в замену главнокомандующего ВСУ Сырского.



Источник: https://t.me/marybezuhla/5456
