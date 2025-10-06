logo_ukra

Безугла вибухнула гнівом: рішення Кличка не витримують жодної критики
commentss НОВИНИ Всі новини

Безугла вибухнула гнівом: рішення Кличка не витримують жодної критики

Народна депутатка України Мар'яна Безугла розкритикувала заяву Кличка про посилення ППО

6 жовтня 2025, 16:47
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Захистити міста від ворожих атак — проблема, яку має вирішувати у тому числі на місцях. Народна депутатка України Мар'яна Безугла раніше пропонувала посилити ППО. За її словами, потрібно передбачити можливість для компаній та установ обладнувати об'єкти засобами захисту від росіян з неба та дати можливість громадянам долучатися до захисту неба за принципом ліцензування такої діяльності.

Безугла вибухнула гнівом: рішення Кличка не витримують жодної критики

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Безугла продовжує критикувати ситуацію з ППО у Києві. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що у вересні місто виділило 235 млн грн на посилення систем ППО Києва. Однак Безугла переконана, що столична влада могла б зробити значно більше. 

“Кличко. Коли в тебе 100 мільярдів, зі скандалами на ППО Києва виклянчили 235 млн, блокуєш засідання Ради оборони і тепер намагаєшся представити себе перевіряючим аудитором. Яка ганьба. За гроші Києва вже давно можна розгорнути повноцінний функціональний купол над містом, з датчиками, турелями, перехоплювачами. Але в столиці грають у стрілочки”, — наголосила народна депутатка. 

За її словами, є питання до керівника військової адміністрації Ткаченка. 

“Треба бути значно активнішим і давно звернутися до Кабміну, щоб Кличка прибрали зі співголів Ради оборони і Раду можна було проводити без обмежень, відпустка у нього чи просто політичний бойкот. А місто тим часом руйнують росіяни”, — підсумувала Безугла. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Безугла вибухнула черговою критикою — заявила, що президент України Володимир Зеленський, головком Олександр Сирський, Генштаб та інші розповідають неправду про ситуацію на фронті.




Джерело: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid09WcnopWr4gXvcqYdbojrxwQnwyTb4LikL47msCpVtRshBYpeW9rEcLxFKzL2RDXzl
