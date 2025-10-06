Безугла вибухнула гнівом: рішення Кличка не витримують жодної критики

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Захистити міста від ворожих атак — проблема, яку має вирішувати у тому числі на місцях. Народна депутатка України Мар'яна Безугла раніше пропонувала посилити ППО. За її словами, потрібно передбачити можливість для компаній та установ обладнувати об'єкти засобами захисту від росіян з неба та дати можливість громадянам долучатися до захисту неба за принципом ліцензування такої діяльності.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Безугла продовжує критикувати ситуацію з ППО у Києві. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що у вересні місто виділило 235 млн грн на посилення систем ППО Києва. Однак Безугла переконана, що столична влада могла б зробити значно більше.
За її словами, є питання до керівника військової адміністрації Ткаченка.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Безугла вибухнула черговою критикою — заявила, що президент України Володимир Зеленський, головком Олександр Сирський, Генштаб та інші розповідають неправду про ситуацію на фронті.