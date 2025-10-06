Безугла вибухнула гнівом: рішення Кличка не витримують жодної критики

Захистити міста від ворожих атак — проблема, яку має вирішувати у тому числі на місцях. Народна депутатка України Мар'яна Безугла раніше пропонувала посилити ППО. За її словами, потрібно передбачити можливість для компаній та установ обладнувати об'єкти засобами захисту від росіян з неба та дати можливість громадянам долучатися до захисту неба за принципом ліцензування такої діяльності.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Безугла продовжує критикувати ситуацію з ППО у Києві. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що у вересні місто виділило 235 млн грн на посилення систем ППО Києва. Однак Безугла переконана, що столична влада могла б зробити значно більше.

“Кличко. Коли в тебе 100 мільярдів, зі скандалами на ППО Києва виклянчили 235 млн, блокуєш засідання Ради оборони і тепер намагаєшся представити себе перевіряючим аудитором. Яка ганьба. За гроші Києва вже давно можна розгорнути повноцінний функціональний купол над містом, з датчиками, турелями, перехоплювачами. Але в столиці грають у стрілочки”, — наголосила народна депутатка.

За її словами, є питання до керівника військової адміністрації Ткаченка.

“Треба бути значно активнішим і давно звернутися до Кабміну, щоб Кличка прибрали зі співголів Ради оборони і Раду можна було проводити без обмежень, відпустка у нього чи просто політичний бойкот. А місто тим часом руйнують росіяни”, — підсумувала Безугла.

