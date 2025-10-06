Безуглая разразилась гневом: решения Кличко не выдерживают никакой критики

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Защитить города от вражеских атак – проблема, которую должна решать, в том числе, на местах. Народная депутат Украины Марьяна Безуглая ранее предлагала усилить ПВО. По ее словам, нужно предусмотреть возможность для компаний и учреждений оборудовать объекты средствами защиты от россиян с неба и дать гражданам возможность приобщаться к защите неба по принципу лицензирования такой деятельности.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Безуглая продолжает критиковать ситуацию с ПВО в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в сентябре город выделил 235 млн грн на усиление систем ПВО Киева. Однако Безуглая убеждена, что столичные власти могли бы сделать гораздо больше.
По ее словам, есть вопросы к руководителю военной администрации Ткаченко.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Безуглая взорвалась очередной критикой — заявила, что президент Украины Владимир Зеленский, главком Александр Сырский, Генштаб и другие рассказывают неправду о ситуации на фронте.