Безуглая разразилась гневом: решения Кличко не выдерживают никакой критики

Защитить города от вражеских атак – проблема, которую должна решать, в том числе, на местах. Народная депутат Украины Марьяна Безуглая ранее предлагала усилить ПВО. По ее словам, нужно предусмотреть возможность для компаний и учреждений оборудовать объекты средствами защиты от россиян с неба и дать гражданам возможность приобщаться к защите неба по принципу лицензирования такой деятельности.

Виталий Кличко.

Безуглая продолжает критиковать ситуацию с ПВО в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в сентябре город выделил 235 млн грн на усиление систем ПВО Киева. Однако Безуглая убеждена, что столичные власти могли бы сделать гораздо больше.

"Кличко. Когда у тебя 100 миллиардов, со скандалами на ПВО Киева выклянчили 235 млн, блокируешь заседание Совета обороны и теперь пытаешься представить себя проверяющим аудитором. Какой позор. За деньги Киева уже давно можно развернуть полноценный функциональный купол над городом, с датчиками, турелями, перехватчиками. Но в столице играют в стрелочки”, — подчеркнула депутат.

По ее словам, есть вопросы к руководителю военной администрации Ткаченко.

"Надо быть гораздо активнее и давно обратиться в Кабмин, чтобы Кличко убрали из сопредседателей Совета обороны и Раду можно было проводить без ограничений, отпуск у него или просто политический бойкот. А город тем временем разрушают россияне", — подытожила Безуглая.

