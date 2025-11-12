Безуглая шокировала разоблачением: кто на самом деле "узурпировал разум Зеленского"

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая сообщила, что по ее информации, Андрей Борисович Ермак имеет договоренности с некоторыми группами влияния "расследователей" и теми, кто атакует Президента, и использует их для собственного усиления. По ее словам, Андрей Ермак давно хочет избавиться от Кирилла Буданова и Михаила Федорова как основных конкурентов в борьбе за власть и влияние на Президента.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

"Именно он же парадоксально, целенаправленно подтолкнул Зеленского к закону о независимости НАБУ, а затем тихо ушел со сцены", — объяснила Безуглая.

Народная депутат убеждена, что Ермак пытается отстранить других от Зеленского, чтобы единолично влиять на главу государства.

"Также надо понимать, что здесь замешаны еще и американцы, и это давление на Зеленского, чтобы он был мягче перед россиянами. И что Миндич таки делал одни из лучших дронов. Да, ситуация опасна. Но и коррупции не должно быть!... Думаю, должен сейчас прийти момент истины, и глава государства откроет глаза. ОП нереформирован, разум Зеленского почти узурпирован одним человеком, Сырский творит ужас в ВСУ, а Парламент и Кабмин сведены в офисы регистрации решений. Американцы пытаются нас обмануть и ослабить, Россия уничтожает, а Европа выжидает”, – объяснила Безуглая.

Народная депутат возлагает вину и на оппозицию, отмечает, что нужно ежедневно давать конструктивную критику и предлагать альтернативные решения. А этого, по ее словам, практически нет.

Безуглая считает, что необходимо предпринять следующие шаги:

перезапуск ОП с новым руководителем и структурой войны,

усиление роли Кабмина,

создание новой коалиции в парламенте с перезапуском ряда ключевых комитетов,

освобождение Сырского и реальная реформа войска.

Народная депутат подчеркнула, что это минимум, который "может спасти страну от пребывания в хосписе, вызванное внешними и внутренними факторами". Она подчеркнула, что никто не спасет государство, кроме нас самих. Убеждена, что мы не нужны субъектными ни России, ни Европе, ни США, ни миру.

"Владимир Александрович, я призываю и прошу Вас обратить внимание на то, что делает за Вашей спиной Ермак, освободить его, покинуть Буданова, наконец избавиться от Сырского и способствовать "встряске" в Парламенте и Правительстве. Давайте сделаем еще один рывок и откроем доступ свежему воздуху”, — обратилась Безуглая к Зеленскому.

