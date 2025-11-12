Безуглая шокировала разоблачением: кто на самом деле "узурпировал разум Зеленского"

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая сообщила, что по ее информации, Андрей Борисович Ермак имеет договоренности с некоторыми группами влияния "расследователей" и теми, кто атакует Президента, и использует их для собственного усиления. По ее словам, Андрей Ермак давно хочет избавиться от Кирилла Буданова и Михаила Федорова как основных конкурентов в борьбе за власть и влияние на Президента.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат убеждена, что Ермак пытается отстранить других от Зеленского, чтобы единолично влиять на главу государства.
Народная депутат возлагает вину и на оппозицию, отмечает, что нужно ежедневно давать конструктивную критику и предлагать альтернативные решения. А этого, по ее словам, практически нет.
Безуглая считает, что необходимо предпринять следующие шаги:
перезапуск ОП с новым руководителем и структурой войны,
усиление роли Кабмина,
создание новой коалиции в парламенте с перезапуском ряда ключевых комитетов,
освобождение Сырского и реальная реформа войска.
Народная депутат подчеркнула, что это минимум, который "может спасти страну от пребывания в хосписе, вызванное внешними и внутренними факторами". Она подчеркнула, что никто не спасет государство, кроме нас самих. Убеждена, что мы не нужны субъектными ни России, ни Европе, ни США, ни миру.
