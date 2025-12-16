Безуглая подралась в Верховной Раде с нардепом из "Батькивщины" (ВИДЕО)

В Верховной Раде Украины произошел инцидент с участием народного депутата Марьяны Безуглой и депутата от фракции "Батькивщина" Сергея Таруты. Об этом сама Безуглая сообщила 16 декабря, опубликовав видео и фото из сессионного зала парламента.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

По словам депутата, столкновение произошло во время ее очередного блокирования трибуны Верховной Рады. На обнародованных фотографиях видна трибуна с плакатами с требованиями депутата, среди которых "Сырский на увольнение", "Ложь на фронте убивает!!!" и "Военная реформа".

"Доброе утро. Трибуна заблокирована. Прорывалась через границу УГО (госохранения). Кто дал команду?", — написала Безуглая в своем Telegram.

Впоследствии Безуглая опубликовала видео, в котором сообщила, что между ней и Сергеем Тарутой произошла потасовка.

"Моя драка с нардепом Тарутой, другом Сырского, который сорвал вместе с нардепами от "Батькивщини" плакаты по военной реформе и срокам службы", — пишет Безугла.

На опубликованном видео видно лицо Сергея Таруты, а камеры резко двигаются. Дальше видно как нардеп мнет в руках листы бумаги, вероятно, это требования депутата, и идет от трибуны. Инцидент произошел при исполнении гимна Украины, когда другие народные депутаты оставались на своих местах.

Напомним, что 9 декабря Народная депутат Марьяна Безуглая объявила о возобновлении политической забастовки. Нардепка заявила, что будет блокировать работу парламента, пока главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не будет уволен. Депутат настаивает, что действия военного руководства неприемлемы в условиях полномасштабной войны.

