Безугла не приховує обурення: заявила, про що насправді мовчать нардепи

В Україні скандали з ТЦК уже майже буденність — щодня з'являються нові відео силової мобілізації, яку в народі називають “бусифікацією”. Нардепи критикують цю вже поширену практику, однак можливо не говорять про головне.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка України Мар'яна Безугла, відома своєю критикою, не втрималась та прокоментувала полум'яну промову свого колеги — нардепа Олексія Гончаренка про “бусифікацію” в Україні.

“Нардеп Гончаренко кричить про “бусифікацію”, ТЦК та СП в стилі російської пропаганди й мовчить про ... Головкома Сирського, того, хто відповідає за роботу ТЦК та СП і кому вони підпорядковуються. Яка тоді мета Гончаренка?”, — зазначила Безугла.

Також вона зауважила, що сьогодні Гончаренко також вкотре виступив на захист проросійського мера Одеси Труханова.

“Яка мета?”, — цікавиться народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у мережі інтернет поширювалася інформація про жахливі умови утримання мобілізованих на одному зі збірних пунктів у Києві. У Київському міському ТЦК відреагували на відео.

У терцентрі заявили, що в мережі поширюється дезінформація про збірний пункт міста Києва, де йдеться, про нібито жахливі умови перебування мобілізованих осіб. Зазначили, що на фото, які видають за збірний пункт міста Києва, не має будь-якого підтвердження що це саме він. Також у терцентрі порадили громадянам проявити свідомість та прибирати за собою наслідки своєї життєдіяльності у місцях загального користування, а не фотографувати та видавати фото за збірний пункт, тим самим дискредитуючи Збройні Сили України.



