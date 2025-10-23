Безуглая не скрывает возмущения: заявила, о чем на самом деле молчат нардепы

В Украине скандалы с ТЦК уже почти обыденность – каждый день появляются новые видео силовой мобилизации, которую в народе называют "бусификацией". Нардепы критикуют эту уже распространенную практику, однако, возможно, не говорят о главном.

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая, известна своей критикой, не удержалась и прокомментировала пламенную речь своего коллеги — нардепа Алексея Гончаренко о "бусификации" в Украине.

"Нардеп Гончаренко кричит о "бусификации", ТЦК и СП в стиле российской пропаганды и молчит о ... Главкоме Сырского, отвечающем за работу ТЦК и СП и кому они подчиняются. Какая тогда цель Гончаренко?", — отметила Безуглая.

Также она отметила, что сегодня Гончаренко также выступил в очередной раз в защиту пророссийского мэра Одессы Труханова.

"Какая цель?", — интересуется народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сети интернет распространялась информация об ужасных условиях содержания мобилизованных на одном из сборных пунктов в Киеве. В Киевском городском ТЦК отреагировали на видео.

В терцентре заявили, что в сети распространяется дезинформация о сборном пункте города Киева, где речь идет о якобы ужасных условиях пребывания мобилизованных лиц. Отметили, что на фото, которые выдают за сборный пункт города Киева, нет никакого подтверждения, что это именно он. Также в терцентре посоветовали гражданам проявить сознание и убирать последствия своей жизнедеятельности в местах общего пользования, а не фотографировать и выдавать фото за сборный пункт, тем самым дискредитируя Вооруженные Силы Украины.



