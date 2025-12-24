logo_ukra

«Батя, я стараюся»: де зараз та як виглядає дружина президента-втікача Людмила Янукович (ФОТО)

Куди поділася дружина Януковича Людмила і що вона робить зараз

24 грудня 2025, 22:10
Лиля Воробьева

 "Батя, я стараюся!" — автора цих слів українці впізнають миттєво. В історії країни навряд чи була фігура, що запам’яталася так само, як перша леді й дружина президента-втікача Віктора Януковича — Людмила.

«Батя, я стараюся»: де зараз та як виглядає дружина президента-втікача Людмила Янукович (ФОТО)

Людмила Янукович з чоловіком-втікачем (фото з відкритих джерел)

Віктор Янукович уперше за тривалий час з’явився у публічному просторі, зробивши низку заяв у дусі російської пропаганди.  

Янукович, зокрема, заявив, що нібито цілеспрямовано працював над зближенням України з Європейським Союзом і хотів, аби держава вступила до ЄС. При цьому він звинуватив європейських партнерів у "зарозумілості" та "некоректній поведінці" під час переговорів. Водночас експрезидент повторив старі кремлівські наративи, заявивши, що завжди був проти вступу України до НАТО. На його думку, це стало б "катастрофою для України" та "прямою дорогою до громадянської війни".

 



