«Батя, я стараюсь»: где сейчас и как выглядит жена президента-беглеца Людмила Янукович (ФОТО)

"Батя, я стараюсь!" — автор этих слов украинцы узнают мгновенно. В истории страны вряд ли была запомнившаяся фигура так же, как первая леди и жена президента-беглеца Виктора Януковича — Людмила.

Людмила Янукович с беглым мужчиной (фото из открытых источников)

Виктор Янукович впервые за длительное время появился в публичном пространстве, сделав ряд заявлений в духе российской пропаганды.

Янукович, в частности, заявил, что якобы целенаправленно работал над сближением Украины с Европейским Союзом и хотел, чтобы государство вступило в ЕС. При этом он обвинил европейских партнеров в "высокомерии" и "некорректном поведении" во время переговоров. В то же время экспрезидент повторил старые кремлевские нарративы, заявив, что всегда был против вступления Украины в НАТО. По его мнению, это стало бы "катастрофой для Украины" и "прямой дорогой к гражданской войне".

