Активна позиція Банкової у питаннях цивільних позовів проти РФ здатна розблокувати процес передачі російських активів у Європі

За інформацією видання Українські Новини, цивільні позови фізичних осіб щодо стягнення активів Російської Федерації створюють для України реальну можливість отримання безпрецедентних компенсацій. Ключовим прикладом є рішення Печерського районного суду міста Києва про стягнення 12,2 мільярда доларів США на користь фізичної особи, яке демонструє ефективність правових інструментів у контексті захисту національних інтересів. "Минулорічне рішення Печерського районного суду вкрай важливе у контексті саме отримання Україною заморожених російських активів, адже суд вирішив стягнути з РФ збитки за експропріацію банківських активів злочинною організацією, підконтрольною Росії, ще часів Віктора Януковича. І це не "воєнні збитки", а економічний злочин, вчинений ще до повномасштабного вторгнення. Саме такий підхід знімає з РФ судовий імунітет" — йдеться в статті.

Важливість заморожених російських активів для України

З огляду на те, що позивачі декларують готовність передавати отримані кошти до спеціальних фондів для відбудови країни та забезпечення потреб Збройних сил України, а загальний обсяг заявлених сум разом зі штрафними санкціями вже перевищує трильйон доларів США, цей механізм набуває системного значення для фінансової підтримки держави та формування довгострокового миру. Водночас, як зауважує редакція, ключовою перешкодою залишається відсутність активної політичної підтримки процесу з боку Банкової на європейському рівні.

Редакція підкреслює необхідність оцінити економічний ефект від таких цивільних позовів. Президент Володимир Зеленський міг би ініціювати лідерську роль у цьому питанні, доручивши Уряду комплексно опрацювати юридичні перспективи та винести тему компенсацій на рівень прямих консультацій із керівництвом Польщі та інших європейських держав. Наразі судові інституції Європи утримуються від виконання відповідних рішень, оскільки не прагнуть брати на себе одноосібну відповідальність за кроки такого масштабу та не мають чіткого сигналу щодо узгодженої позиції європейської політичної верхівки. Саме тому критично важливою є синхронізація юридичних дій із політичною підтримкою. Активна позиція Банкової та предметний діалог із лідерами країн ЄС здатні прискорити ухвалення рішень європейськими судами та фактично запустити механізм примусового стягнення заморожених російських активів.

"Влада має припинити ігнорувати шанс на отримання мільярдів заморожених російських активів, що вкрай потрібні Україні. Саме реалізація рішень у цивільних справах проти РФ та Центрального банку РФ дозволить Україні і утримувати професійну та боєздатну армію, і забезпечити ефективну боротьбу з агресором, і це позбавить Росію можливості оплачувати агресію проти України. Минулорічне рішення Печерського районного суду м. Києва є не лише унікальним, але наразі єдиним законним механізмом звернення стягнення на активи Російської Федерації. Більше того, це значно простіший та швидкий спосіб отримати заморожені активи РФ, ніж той, яким Україна йде зараз. Це має ключове значення і для безпеки України, і для побудови міцної безпекової платформи у всій Європі", — підсумовує матеріал.