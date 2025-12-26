logo

Активная позиция Банковой в вопросах гражданских исков против РФ способна разблокировать процесс передачи российских активов в Европе

Современная история Украины убедительно доказывает, что в переломные моменты действия граждан становятся определяющим фактором устойчивости государства. В 2014 году страну удержали волонтерские инициативы и добровольческие подразделения, а в 2022 году широкое привлечение населения позволило в короткие сроки развернуть систему территориальной обороны. Сегодня этот подход находит продолжение в правовой сфере через судебные процессы, инициированные частными лицами против государства-агрессора.

26 декабря 2025, 18:38
По информации издания Українські Новини , гражданские иски физических лиц по взысканию активов Российской Федерации создают для Украины реальную возможность получения беспрецедентных компенсаций. Ключевым примером является решение Печерского районного суда города Киева о взыскании 12,2 миллиарда долларов США в пользу физического лица, демонстрирующее эффективность правовых инструментов в контексте защиты национальных интересов. "Прошлогоднее решение Печерского районного суда крайне важно в контексте именно получения Украиной замороженных российских активов, ведь суд решил взыскать с РФ ущерб за экспроприацию банковских активов преступной организацией, подконтрольной России, еще времен Виктора Януковича. И это не "военный ущерб", а экономическое преступление, совершенное еще до полномасштабного вторжения. Именно такой подход снимает с РФ судебный иммунитет", — говорится в статье.

  Учитывая, что истцы декларируют готовность передавать полученные средства в специальные фонды для восстановления страны и обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, а общий объем заявленных сумм вместе со штрафными санкциями уже превышает триллион долларов США, этот механизм приобретает системное значение для финансовой поддержки государства и формирования долгосрочного мира. В то же время, как отмечает редакция, ключевым препятствием остается отсутствие активной политической поддержки процесса со стороны Банковой на европейском уровне.

  Редакция подчеркивает необходимость оценить экономический эффект от гражданских исков. Президент Владимир Зеленский мог бы инициировать лидерскую роль в этом вопросе, поручив правительству комплексно проработать юридические перспективы и вынести тему компенсаций на уровень прямых консультаций с руководством Польши и других европейских государств. В настоящее время судебные институты Европы воздерживаются от выполнения соответствующих решений, поскольку не стремятся брать на себя единоличную ответственность за шаги такого масштаба и не имеют четкого сигнала относительно согласованной позиции европейской политической верхушки. Именно поэтому критически важна синхронизация юридических действий с политической поддержкой. Активная позиция Банковой и предметный диалог с лидерами стран ЕС способны ускорить принятие решений европейскими судами и запустить механизм принудительного взыскания замороженных российских активов.

  "Власти должны прекратить игнорировать шанс на получение миллиардов замороженных российских активов, которые крайне нужны Украине. Именно реализация решений по гражданским делам против РФ и Центрального банка РФ позволит Украине и удерживать профессиональную и боеспособную армию и обеспечить эффективную борьбу с агрессором, и это лишит Россию возможности оплачивать агрессию против Украины. Прошлогоднее решение Печерского районного суда г. Киева является не только уникальным, но единственным законным механизмом обращения взыскания на активы Российской Федерации. Более того, это гораздо более простой и быстрый способ получить замороженные активы РФ, чем тот, по которому Украина идет сейчас. Это имеет ключевое значение и для безопасности Украины, и для построения прочной платформы безопасности во всей Европе", — заключает материал.



