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Вибори вже готують: коли в Україні може стартувати президентська кампанія

Політтехнолог Постернак пояснив, чому президентська виборча кампанія в Україні може бути швидкою

5 жовтня 2026, 18:29
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Кречмаровская Наталия

Вибори президента України проводити під час війни не можна — про це заявляють всі політики. Однак обговорення сценаріїв, варіантів та можливостей. У Верховній Раді розробляють законопроєкт про повоєнні вибори. Однак виборча кампанія можк бути швидкою. 

Вибори вже готують: коли в Україні може стартувати президентська кампанія

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політтехнолог Постернак пояснив, що шанс швидкої виборчої кампанії президентських виборів може “вистрілити”, якщо буде перемир'я, припинення вогню, обмеження воєнного стану і Путін буде наполягати на легітимній владі, а США буде тиснути на Україну, щоб провели вибори.

“Тому всі гравці мають бути готовими. Це ж не секрет, що ми живемо у стані прихованої виборчої кампанії з різною формою активності і проявів. Ось і все”, — пояснив експерт.

За його словами, рейтинги також можуть змінюватися. Приміром, тема балістики може додати плюсів Зеленському. Кількість збиття реактивних дронів над Києвом стовідсотково піде в плюс до влади. І навпаки, транспортний колапс через неорганізованість дій між центральною і місцевою владою може ще гірше для України бути, підсумував політтехнолог. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні розробляють законопроєкт про повоєнні вибори. Однак у документі може бути чимало прогалин, що може дати певні “шанси” чинній владі. 

Про один із таких моментів розповів Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович. Експерт прокоментував інтерв’ю першого віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка. 

Нардеп не відповів на питання, чи зможуть балотуватися на пост президента України громадяни, проти яких введено санкції. 




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=hTbxgSavBOM
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