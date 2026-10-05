Вибори вже готують: коли в Україні може стартувати президентська кампанія

Вибори президента України проводити під час війни не можна — про це заявляють всі політики. Однак обговорення сценаріїв, варіантів та можливостей. У Верховній Раді розробляють законопроєкт про повоєнні вибори. Однак виборча кампанія можк бути швидкою.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політтехнолог Постернак пояснив, що шанс швидкої виборчої кампанії президентських виборів може “вистрілити”, якщо буде перемир'я, припинення вогню, обмеження воєнного стану і Путін буде наполягати на легітимній владі, а США буде тиснути на Україну, щоб провели вибори.

“Тому всі гравці мають бути готовими. Це ж не секрет, що ми живемо у стані прихованої виборчої кампанії з різною формою активності і проявів. Ось і все”, — пояснив експерт.

За його словами, рейтинги також можуть змінюватися. Приміром, тема балістики може додати плюсів Зеленському. Кількість збиття реактивних дронів над Києвом стовідсотково піде в плюс до влади. І навпаки, транспортний колапс через неорганізованість дій між центральною і місцевою владою може ще гірше для України бути, підсумував політтехнолог.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні розробляють законопроєкт про повоєнні вибори. Однак у документі може бути чимало прогалин, що може дати певні “шанси” чинній владі.

Про один із таких моментів розповів Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович. Експерт прокоментував інтерв’ю першого віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка.

Нардеп не відповів на питання, чи зможуть балотуватися на пост президента України громадяни, проти яких введено санкції.



