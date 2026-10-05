Выборы уже готовят: когда в Украине может стартовать президентская кампания

Выборы президента Украины проводить во время войны нельзя – об этом заявляют все политики. Однако обсуждение сценариев, вариантов и возможностей. В Верховной Раде разрабатывают законопроект о послевоенных выборах. Однако избирательная кампания может быть быстрой.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политтехнолог Постернак пояснил, что шанс предстоящей избирательной кампании президентских выборов может "выстрелить", если будет перемирие, прекращение огня, ограничение военного положения и Путин будет настаивать на легитимной власти, а США будет давить на Украину, чтобы провели выборы.

"Поэтому все игроки должны быть готовы. Это ведь не секрет, что мы живем в состоянии скрытой избирательной кампании с разной формой активности и проявлений. Вот и все", — пояснил эксперт.

По его словам, рейтинги тоже могут меняться. К примеру, тема баллистики может добавить плюсов Зеленскому. Количество сбития реактивных дронов над Киевом полностью пойдет в плюс к власти. И наоборот, транспортный коллапс из-за неорганизованности действий между центральной и местной властью может еще хуже для Украины быть, подытожил политтехнолог.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине разрабатывают законопроект о послевоенных выборах. Однако в документе может быть много пробелов, что может дать определенные "шансы" действующей власти.

Об одном из таких моментов рассказал руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович. Эксперт прокомментировал интервью первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко.

Нардеп не ответил на вопрос, смогут ли баллотироваться на пост президента Украины граждане, против которых введены санкции.



