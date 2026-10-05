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Выборы уже готовят: когда в Украине может стартовать президентская кампания

Политтехнолог Постернак объяснил, почему президентская избирательная кампания в Украине может быть быстрой

5 октября 2026, 18:29
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Кречмаровская Наталия

Выборы президента Украины проводить во время войны нельзя – об этом заявляют все политики. Однако обсуждение сценариев, вариантов и возможностей. В Верховной Раде разрабатывают законопроект о послевоенных выборах. Однако избирательная кампания может быть быстрой.

Выборы уже готовят: когда в Украине может стартовать президентская кампания

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политтехнолог Постернак пояснил, что шанс предстоящей избирательной кампании президентских выборов может "выстрелить", если будет перемирие, прекращение огня, ограничение военного положения и Путин будет настаивать на легитимной власти, а США будет давить на Украину, чтобы провели выборы.

"Поэтому все игроки должны быть готовы. Это ведь не секрет, что мы живем в состоянии скрытой избирательной кампании с разной формой активности и проявлений. Вот и все", — пояснил эксперт.

По его словам, рейтинги тоже могут меняться. К примеру, тема баллистики может добавить плюсов Зеленскому. Количество сбития реактивных дронов над Киевом полностью пойдет в плюс к власти. И наоборот, транспортный коллапс из-за неорганизованности действий между центральной и местной властью может еще хуже для Украины быть, подытожил политтехнолог.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине разрабатывают законопроект о послевоенных выборах. Однако в документе может быть много пробелов, что может дать определенные "шансы" действующей власти.

Об одном из таких моментов рассказал руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович. Эксперт прокомментировал интервью первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко.

Нардеп не ответил на вопрос, смогут ли баллотироваться на пост президента Украины граждане, против которых введены санкции.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hTbxgSavBOM
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