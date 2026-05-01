В Раді вибухнули критикою: справедливість в Україні повністю втрачено
В Раді вибухнули критикою: справедливість в Україні повністю втрачено

Народний депутат Разумков розповів про фінансові обмеження для українців та фінансову свободу для обраних

1 травня 2026, 17:46
Кречмаровская Наталия

У Раді вказали на несправедливу ситуацію, яка склалася в Україні. Одних українців серйозно фінансово обмежують — ліміти на перекази, контроль операцій, блокування рахунків, перевірки. Тоді як інші мають необмежену фінансову свободу. 

В Раді вибухнули критикою: справедливість в Україні повністю втрачено

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що наглядовим радам дозволено більше, ніж всім українцям. За його словами, українців жорстко обмежують, а паралельно формується інша реальність – для обраних. Політик повідомив, що Нацбанк з 1 травня дозволив державним компаніям купувати валюту для членів наглядових рад і без обмежень виводити ці кошти за кордон.

“І це при тому, що значна частина представників наглядових рад під час повномасштабної війни навіть не перебуває в Україні, збирається кілька разів на місяць і отримує сотні тисяч гривень зарплат”, — зауважив політик. 

При цьому нардепи, за його словами, навіть не підтримали пропозицію викликати голову Національного банку Пишного, щоб отримати пояснення. 

“Це навіть не політичне питання. Воно про справедливість!”, — наголосив народний депутат. 

Також він нагадав, що парламент провалив голосування за розблокування правки, якою встановлюється граничний рівень зарплат у державному секторі на рівні 10 мінімалок — близько 86 тисяч гривень.

“А якщо для когось 86 тисяч “замало”, завжди є інший шлях. Можна відмовитися від броні і приєднатися до Збройних Сил України. Таку саму пропозицію можна зробити і голові Нацбанку, який отримує понад 600 тисяч гривень щомісяця!”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепів, військові ТЦК порушують закон.




Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4807
