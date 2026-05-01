В Раді вибухнули критикою: справедливість в Україні повністю втрачено

У Раді вказали на несправедливу ситуацію, яка склалася в Україні. Одних українців серйозно фінансово обмежують — ліміти на перекази, контроль операцій, блокування рахунків, перевірки. Тоді як інші мають необмежену фінансову свободу.

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що наглядовим радам дозволено більше, ніж всім українцям. За його словами, українців жорстко обмежують, а паралельно формується інша реальність – для обраних. Політик повідомив, що Нацбанк з 1 травня дозволив державним компаніям купувати валюту для членів наглядових рад і без обмежень виводити ці кошти за кордон.

“І це при тому, що значна частина представників наглядових рад під час повномасштабної війни навіть не перебуває в Україні, збирається кілька разів на місяць і отримує сотні тисяч гривень зарплат”, — зауважив політик.

При цьому нардепи, за його словами, навіть не підтримали пропозицію викликати голову Національного банку Пишного, щоб отримати пояснення.

“Це навіть не політичне питання. Воно про справедливість!”, — наголосив народний депутат.

Також він нагадав, що парламент провалив голосування за розблокування правки, якою встановлюється граничний рівень зарплат у державному секторі на рівні 10 мінімалок — близько 86 тисяч гривень.

“А якщо для когось 86 тисяч “замало”, завжди є інший шлях. Можна відмовитися від броні і приєднатися до Збройних Сил України. Таку саму пропозицію можна зробити і голові Нацбанку, який отримує понад 600 тисяч гривень щомісяця!”, — підсумував народний депутат.

