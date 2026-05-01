В Раде разразились критикой: справедливость в Украине полностью утрачена

В Раде отметили несправедливую ситуацию, которая сложилась в Украине. Одних украинцев серьезно финансово ограничивают – лимиты на переводы, контроль операций, блокирование счетов, проверки. В то время как другие имеют неограниченную финансовую свободу.

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что наблюдательным советам разрешено больше, чем всем украинцам. По его словам, украинцев жестко ограничивают, а параллельно формируется другая реальность для избранных. Политик сообщил, что Нацбанк с 1 мая разрешил государственным компаниям покупать валюту для членов наблюдательных советов и без ограничений выводить эти средства за границу.

"И это при том, что значительная часть представителей наблюдательных советов во время полномасштабной войны даже не находится в Украине, собирается несколько раз в месяц и получает сотни тысяч гривен зарплат", — отметил политик.

При этом нардепы, по его словам, даже не поддержали предложение вызвать главу Национального банка Пышного, чтобы получить пояснения.

"Это даже не политический вопрос. Он о справедливости!", — подчеркнул народный депутат.

Также он напомнил, что парламент провалил голосование за разблокирование правки, устанавливающей предельный уровень зарплат в государственном секторе на уровне 10 минималок — около 86 тысяч гривен.

"А если для кого-то 86 тысяч "мало", всегда есть другой путь. Можно отказаться от брони и присоединиться к Вооруженным Силам Украины. Такое же предложение можно сделать и главе Нацбанка, который получает более 600 тысяч гривен ежемесячно!", — подытожил народный депутат.

