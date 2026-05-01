В Раде разразились критикой: справедливость в Украине полностью утрачена

Кречмаровская Наталия
В Раде отметили несправедливую ситуацию, которая сложилась в Украине. Одних украинцев серьезно финансово ограничивают – лимиты на переводы, контроль операций, блокирование счетов, проверки. В то время как другие имеют неограниченную финансовую свободу.
Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что наблюдательным советам разрешено больше, чем всем украинцам. По его словам, украинцев жестко ограничивают, а параллельно формируется другая реальность для избранных. Политик сообщил, что Нацбанк с 1 мая разрешил государственным компаниям покупать валюту для членов наблюдательных советов и без ограничений выводить эти средства за границу.
При этом нардепы, по его словам, даже не поддержали предложение вызвать главу Национального банка Пышного, чтобы получить пояснения.
"Это даже не политический вопрос. Он о справедливости!", — подчеркнул народный депутат.
Также он напомнил, что парламент провалил голосование за разблокирование правки, устанавливающей предельный уровень зарплат в государственном секторе на уровне 10 минималок — около 86 тысяч гривен.
