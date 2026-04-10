У Раді розводять руками: одні сидять на утриманні держави, а інші повинні віддавати повинність

В мережі інтернет днями з’явилась інформація, що громадян збираються залучати до розбору завалів, ремонту укриттів, розвантаження гуманітарки та чергування в "пунктах незламності".

Відомо, що за відмову від трудової повинності передбачене покарання — безробітних або ВПО можуть позбавити статусу. Залучати на такі роботи можуть і тих, хто офіційно працевлаштований.

Народна депутатка Анна Скороход пояснила, що трудова повинність, дійсно, передбачена законом про правовий режим воєнного стану, і подібні розпорядження від 2022 року видали майже всі місцеві органи влади країни. Однак вона звернула увагу на важливий момент. Народна депутатка зауважила, що за офіційними даними, станом на кінець 2024 року в українських пенітенціарних установах утримувалося близько 39 тисяч осіб. Окрім цього, за її словами, лише за перше півріччя 2025 року на обліку органів пробації перебувало понад 90 тисяч осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі.

“Це гігантський ресурс. Купа людей на умовному терміні, купа людей на пробації, купа засуджених. Чому цю повинність несуть не вони? Чому вони роками сидять на утриманні держави або просто періодично "відмічаються"?”, — зауважила вона.

Народна депутатка наголосила, що звичайні працюючі громадяни вже віддають повинність, тягнучи на собі економіку та сплачуючи податки.

“Живучи у війні, ми маємо адаптувати закони залежно від реальної ситуації, а не спиратися на рішення, збудовані на теорії мирного часу. Законодавство має працювати на країну, а не проти її громадян”, — підсумувала нардепка.

