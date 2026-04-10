У Раді розводять руками: одні сидять на утриманні держави, а інші повинні віддавати повинність

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В мережі інтернет днями з’явилась інформація, що громадян збираються залучати до розбору завалів, ремонту укриттів, розвантаження гуманітарки та чергування в "пунктах незламності".
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Відомо, що за відмову від трудової повинності передбачене покарання — безробітних або ВПО можуть позбавити статусу. Залучати на такі роботи можуть і тих, хто офіційно працевлаштований.
Народна депутатка Анна Скороход пояснила, що трудова повинність, дійсно, передбачена законом про правовий режим воєнного стану, і подібні розпорядження від 2022 року видали майже всі місцеві органи влади країни. Однак вона звернула увагу на важливий момент. Народна депутатка зауважила, що за офіційними даними, станом на кінець 2024 року в українських пенітенціарних установах утримувалося близько 39 тисяч осіб. Окрім цього, за її словами, лише за перше півріччя 2025 року на обліку органів пробації перебувало понад 90 тисяч осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі.
Народна депутатка наголосила, що звичайні працюючі громадяни вже віддають повинність, тягнучи на собі економіку та сплачуючи податки.
