В Раде разводят руками: одни сидят на содержании государства, а другие должны отдавать повинность

Кречмаровская Наталия
В сети интернет на днях появилась информация, что граждан собираются привлекать к разбору завалов, ремонту укрытий, разгрузке гуманитарки и дежурству в "пунктах несокрушимости".
Верховная Рада.
Известно, что за отказ от трудовой повинности предусмотрено наказание – безработных или ВПЛ могут лишить статуса. Привлекать на такие работы могут и официально трудоустроенные.
Народная депутат Анна Скороход пояснила, что трудовая повинность действительно предусмотрена законом о правовом режиме военного положения, и подобные распоряжения от 2022 года издали почти все местные органы власти страны. Однако она обратила внимание на немаловажный момент. Народная депутат отметила, что по официальным данным, по состоянию на конец 2024 года в украинских пенитенциарных учреждениях содержалось около 39 тысяч человек. Кроме этого, по ее словам, только за первое полугодие 2025 года на учете органов пробации состояло более 90 тысяч человек, приговоренных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.
Народная депутат подчеркнула, что обычные работающие граждане уже отдают повинность, влекая на себя экономику и платя налоги.
