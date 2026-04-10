В Раде разводят руками: одни сидят на содержании государства, а другие должны отдавать повинность

В сети интернет на днях появилась информация, что граждан собираются привлекать к разбору завалов, ремонту укрытий, разгрузке гуманитарки и дежурству в "пунктах несокрушимости".

Известно, что за отказ от трудовой повинности предусмотрено наказание – безработных или ВПЛ могут лишить статуса. Привлекать на такие работы могут и официально трудоустроенные.

Народная депутат Анна Скороход пояснила, что трудовая повинность действительно предусмотрена законом о правовом режиме военного положения, и подобные распоряжения от 2022 года издали почти все местные органы власти страны. Однако она обратила внимание на немаловажный момент. Народная депутат отметила, что по официальным данным, по состоянию на конец 2024 года в украинских пенитенциарных учреждениях содержалось около 39 тысяч человек. Кроме этого, по ее словам, только за первое полугодие 2025 года на учете органов пробации состояло более 90 тысяч человек, приговоренных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

"Это гигантский ресурс. Куча людей на условном сроке, куча людей на пробации, куча осужденных. Почему эту повинность несут не они? Почему они годами сидят на содержании государства или просто периодически отмечаются?", — отметила она.

Народная депутат подчеркнула, что обычные работающие граждане уже отдают повинность, влекая на себя экономику и платя налоги.

"Живя в войне, мы должны адаптировать законы в зависимости от реальной ситуации, а не опираться на решения, построенные на теории мирного времени. Законодательство должно работать на страну, а не против ее граждан", — подытожила нардепка.

