Нардепы уже не сдерживаются: рассказали о настоящих намерениях Зеленского во власти

В Украине разгорается скандал из-за масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере Украины. Много критики было направлено в сторону президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко поделился своими мыслями, почему и когда изменился Зеленский.

"Неужели Зеленский может вот так воровать на энергетике во время войны? Часто вижу такой вопрос в комментариях и у даже своих знакомых", — отметил он.

Политик объяснил, что Зеленский как персонаж знаком всем с 2000-х. Он, по словам Гончаренко, победил в президентской кампании на том основании, что он товарищ каждого из нас. Большинство украинцев проводили с Зеленским все свои выходные. Ходили в кинотеатр, слушали его интервью, пели песни вместе на "95 квартале".

"И как же так, что вот ТОЙ Владимир Зеленский стал ЭТИМ Зеленским? Который ворует на энергетике, на ракетах, на БПЛА, на армии? Как же так, ТОЙ Зеленский, стал ЭТИМ Зеленским, который крышует избиение людей ТЦК? Который своим позволяет бежать за границу, а других держит в тюрьме? Как это произошло? Я долго думал об этом. И у меня есть одна гипотеза, которая, в принципе, подтверждается”, — отметил политик.

По его словам, когда Зеленский пришел к власти, то представлял себе власть такой, как в сериале "Слуга народа". Гончаренко напомнил, что все персонажи там были циничными, и только Голобородько – добрый и честный.

Нардеп отметил, что это представление о власти как о том, что здесь сидят люди и договариваются о разделе государства, смеются над простыми людьми и говорят лишь о том, чтобы построить себе дачу, оно не просто сформировало Зеленского. Это, по словам Гончаренко, было единственным стремлением Зеленского.

"Продать землю? Изе. Воровать на ремонтах дорог? Так все делают. Забрать у кого-то частную собственность? Ну а почему нет? Я же президент. Все это было не так заметно до войны, но намеки были", — объяснил Гончаренко.

"Расцвет персонажа", по словам народного депутата, произошел во время войны. Он привел немало примеров, характеризующих расцвет Зеленского:

Когда вывозили детей-сирот в последний день из Донецкой области. Ведь держали их там, чтобы не подумали, что мы готовимся к войне и не было паники.

Когда собирали деньги на Охматдет и так и не начали его ремонтировать.

Когда на улицах убивают твоих же граждан, а ты молчишь и наоборот крышуешь это.

Когда ракетную программу ты отдаешь своему самому лучшему другу и просто нет ракет уже 4 года.

Когда твой лучший друг ворует деньги на защиту энергетики, а потом вся страна сидит без света.

Когда миллион солдат и офицеров сидят уже на позициях 4 лет войны и ты их не отпускаешь, потому что отпустишь после победы. В то же время твой друг спокойно уезжает из страны и живет свою лучшую жизнь.

"Все это не потому, что ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ЗНАЕТ И ОН ХОРОШИЙ. Все это потому, что ЗЕЛЕНСКИЙ ЗНАЕТ И ОН ТАК ПРИНИМАЕТ СВОЮ ВЛАСТЬ. И когда мы себя спрашиваем: как ТОЙ Зеленский мог стать ЭТИМ Зеленским. Должны понимать, что ТОГО Зеленского никогда не было. Есть только ЭТОТ. И ЭТОТ Зеленский — вор, взяточник, коррупционер и лжец”, — резюмировал Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал об очередном позорном случае бусификации в Украине.



