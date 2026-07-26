Кім відреагував на заклики ветеранів про свою відставку: оголосив ультиматум

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Slava Kot
Новопризначений міністр у справах ветеранів Віталій Кім уперше публічно відреагував на хвилю критики, що виникла після його призначення. Очільник Мінвету заявив, що усвідомлює претензії ветеранської спільноти, однак попросив оцінювати його за конкретними результатами. Для цього він визначив для себе термін у один рік.
Новий міністр ветеранів Віталій Кім. Фото з відкритих джерел
Призначення Кіма, який до цього очолював Миколаївську обласну військову адміністрацію, викликало гостру реакцію серед військових, ветеранів та громадських діячів. Вони наголошують, що Міністерство ветеранів має очолювати людина з бойовим досвідом або багаторічною роботою у сфері ветеранської політики.
Після формування нового уряду критика пролунала від представників ветеранських організацій, військовослужбовців та волонтерів. На акціях протесту в Києві, Львові, Запоріжжі та інших містах з'явилися плакати з написом: "Ветерана, а не Кіма!".
Серед критиків зокрема були військова Ярина Чорногуз, ветеран Олександр Терен, представники громадських організацій та благодійних фондів. Вони вважають, що влада проігнорувала власні заяви про необхідність залучення ветеранів до формування державної політики та подала негативний сигнал сотням тисяч військових, які повернуться до цивільного життя після війни.
У відповідь Кім записав відеозвернення. Політик заявив, що "бачить та чує що відбувається", однак "живе виключно війною" з 22 року.
Колишній очільник Миколаївської ОВА заявив, що він розуміє проблеми ветеранської сфери та вже отримав десятки пропозицій щодо реформування державних програм. Крім того, Кім поставив собі ультиматум за рік показати результати роботи у Мінветі.
За офіційними даними, станом на початок літа 2026 року в Україні налічується близько 2 мільйонів ветеранів.