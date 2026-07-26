Кім відреагував на заклики ветеранів про свою відставку: оголосив ультиматум

Новопризначений міністр у справах ветеранів Віталій Кім уперше публічно відреагував на хвилю критики, що виникла після його призначення. Очільник Мінвету заявив, що усвідомлює претензії ветеранської спільноти, однак попросив оцінювати його за конкретними результатами. Для цього він визначив для себе термін у один рік.

Новий міністр ветеранів Віталій Кім. Фото з відкритих джерел

Призначення Кіма, який до цього очолював Миколаївську обласну військову адміністрацію, викликало гостру реакцію серед військових, ветеранів та громадських діячів. Вони наголошують, що Міністерство ветеранів має очолювати людина з бойовим досвідом або багаторічною роботою у сфері ветеранської політики.

Після формування нового уряду критика пролунала від представників ветеранських організацій, військовослужбовців та волонтерів. На акціях протесту в Києві, Львові, Запоріжжі та інших містах з'явилися плакати з написом: "Ветерана, а не Кіма!".

"В уряді жодного Ветерана... І навіть міністр Ветеранів не служив, не воював", — відреагував голова ГО "Дієва Громада Києва" Артем Савичев.

Серед критиків зокрема були військова Ярина Чорногуз, ветеран Олександр Терен, представники громадських організацій та благодійних фондів. Вони вважають, що влада проігнорувала власні заяви про необхідність залучення ветеранів до формування державної політики та подала негативний сигнал сотням тисяч військових, які повернуться до цивільного життя після війни.

"Я не маю нічого особисто проти Віталія Кіма. Але маю питання до самого рішення. У нас достатньо ветеранів, які після служби керували великими компаніями і вже кілька років працюють саме над ветеранською політикою. То для чого весь цей час нам розповідали про важливість ветеранів у формуванні державної політики… А коли доходить до реальних рішень виявляється, що без нас цілком можна обійтися", — відреагував Терен.

У відповідь Кім записав відеозвернення. Політик заявив, що "бачить та чує що відбувається", однак "живе виключно війною" з 22 року.

Колишній очільник Миколаївської ОВА заявив, що він розуміє проблеми ветеранської сфери та вже отримав десятки пропозицій щодо реформування державних програм. Крім того, Кім поставив собі ультиматум за рік показати результати роботи у Мінветі.

"Я розумію, що системно треба зробити та змінити, щоб була користь. Я точно впевнений, що не буде соромно за мою роботу, якщо все вдасться. Для мене це теж важке рішення. Я ризикнув і ставлю собі рік, щоб показати результат", — заявив Кім.

За офіційними даними, станом на початок літа 2026 року в Україні налічується близько 2 мільйонів ветеранів.