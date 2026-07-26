Ким отреагировал на призывы ветеранов о своей отставке: объявил ультиматум

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Slava Kot
Новоназначенный министр по делам ветеранов Виталий Ким впервые публично отреагировал на возникшую после его назначения волну критики. Глава Минвета заявил, что осознает претензии ветеранского сообщества, однако попросил оценивать его по конкретным результатам. С этой целью он определил для себя срок в один год.
Новый министр ветеранов Виталий Ким. Фото из открытых источников
Назначение Кима, до этого возглавлявшего Николаевскую областную военную администрацию, вызвало острую реакцию среди военных, ветеранов и общественных деятелей. Они подчеркивают, что Министерство ветеранов должно возглавлять человек с боевым опытом или многолетней работой в сфере ветеранской политики.
После формирования нового правительства критика прозвучала от представителей ветеранских организаций, военнослужащих и волонтеров. На акциях протеста в Киеве, Львове, Запорожье и других городах появились плакаты с надписью: "Ветерана, а не Кима!"
Среди критиков, в частности, были военная Ярина Черногуз, ветеран Александр Терен, представители общественных организаций и благотворительных фондов. Они считают, что власти проигнорировали свои заявления о необходимости привлечения ветеранов к формированию государственной политики и подали отрицательный сигнал сотням тысяч военных, которые вернутся в гражданскую жизнь после войны.
В ответ Ким записал видеообращение. Политик заявил, что "видит и слышит, что происходит", однако "живет исключительно войной" с 22 года.
Бывший глава Николаевской ОВА заявил, что он понимает проблемы ветеранской сферы и уже получил десятки предложений по реформированию государственных программ. Кроме того, Ким поставил себе ультиматум через год показать результаты работы в Минвете.
По официальным данным, на начало лета 2026 года в Украине насчитывается около 2 миллионов ветеранов.