Ким отреагировал на призывы ветеранов о своей отставке: объявил ультиматум

Новоназначенный министр по делам ветеранов Виталий Ким впервые публично отреагировал на возникшую после его назначения волну критики. Глава Минвета заявил, что осознает претензии ветеранского сообщества, однако попросил оценивать его по конкретным результатам. С этой целью он определил для себя срок в один год.

Новый министр ветеранов Виталий Ким. Фото из открытых источников

Назначение Кима, до этого возглавлявшего Николаевскую областную военную администрацию, вызвало острую реакцию среди военных, ветеранов и общественных деятелей. Они подчеркивают, что Министерство ветеранов должно возглавлять человек с боевым опытом или многолетней работой в сфере ветеранской политики.

После формирования нового правительства критика прозвучала от представителей ветеранских организаций, военнослужащих и волонтеров. На акциях протеста в Киеве, Львове, Запорожье и других городах появились плакаты с надписью: "Ветерана, а не Кима!"

"В правительстве ни одного Ветерана... И даже министр Ветеранов не служил, не воевал", — отреагировал глава ОО "Действенная Громада Киева" Артем Савичев.

Среди критиков, в частности, были военная Ярина Черногуз, ветеран Александр Терен, представители общественных организаций и благотворительных фондов. Они считают, что власти проигнорировали свои заявления о необходимости привлечения ветеранов к формированию государственной политики и подали отрицательный сигнал сотням тысяч военных, которые вернутся в гражданскую жизнь после войны.

"У меня нет ничего лично против Виталия Кима. Но у меня есть вопрос у самому решению. У нас достаточно ветеранов, которые после службы руководили крупными компаниями и уже несколько лет работают именно над ветеранской политикой. Для чего все это время нам рассказывали о важности ветеранов в формировании государственной политики… А когда доходит до реальных решений оказывается, что без нас вполне можно обойтись", — отреагировал Терен.

В ответ Ким записал видеообращение. Политик заявил, что "видит и слышит, что происходит", однако "живет исключительно войной" с 22 года.

Бывший глава Николаевской ОВА заявил, что он понимает проблемы ветеранской сферы и уже получил десятки предложений по реформированию государственных программ. Кроме того, Ким поставил себе ультиматум через год показать результаты работы в Минвете.

"Я понимаю, что системно нужно сделать и изменить, чтобы была польза. Я точно уверен, что не будет стыдно за мою работу, если все удастся. Для меня это тоже тяжелое решение. Я рискнул и ставлю себе год, чтобы показать результат", — заявил Ким.

По официальным данным, на начало лета 2026 года в Украине насчитывается около 2 миллионов ветеранов.