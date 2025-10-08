logo_ukra

Головна Новини Політика України 2024 Безчинства на місцях продовжаться: у Раді шокували неоднозначним рішенням
commentss НОВИНИ Всі новини

Безчинства на місцях продовжаться: у Раді шокували неоднозначним рішенням

Країна-агресор Росія несе відповідальність за те, що в Україні неможливо вчасно підготувати й провести місцеві вибори відповідно до демократичних стандартів.

8 жовтня 2025, 12:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який забезпечує стабільну діяльність місцевих рад та голів громад в умовах повномасштабної війни. Прийнятий документ також офіційно відкладає проведення чергових місцевих виборів до завершення дії воєнного стану в Україні.

Безчинства на місцях продовжаться: у Раді шокували неоднозначним рішенням

Фото: з відкритих джерел

За відповідне рішення проголосували 308 народних депутатів. Пленарне засідання транслював телеканал "Рада".

Основна ідея законопроєкту полягає в тому, що в теперішніх умовах — під час збройної агресії Російської Федерації — організація виборчого процесу на місцях є неможливою. Зокрема, депутати зазначили, що в умовах війни неможливо гарантувати належний рівень безпеки для всіх учасників виборів — як для виборців, так і для кандидатів та організаторів — а також забезпечити дотримання демократичних виборчих процедур.

У постанові, що супроводжує законопроєкт, прямо вказано: підготовка та проведення місцевих виборів згідно з українським законодавством і міжнародними стандартами не можуть бути реалізовані в умовах бойових дій та постійної загрози з боку РФ.

Також в документі зафіксовано, що саме держава-агресор — Росія — несе повну відповідальність за те, що Україна наразі не може забезпечити проведення виборів відповідно до демократичних норм. Через агресію РФ мільйони громадян позбавлені можливості реалізувати своє виборче право, а багато територій — тимчасово окуповані або під постійними обстрілами.

Як вже писали "Коментарі", утримання президента Росії Володимира Путіна та його адміністрації у 2026 році знову подорожчає — до рекордних 32,917 мільярда рублів. Ця сума зазначена в проєкті держбюджету РФ на наступний рік, про що повідомляє The Moscow Times.



