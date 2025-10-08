logo

BTC/USD

122961

ETH/USD

4502.17

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Беспредел на местах продолжится: в Раде шокировали неоднозначным решением
commentss НОВОСТИ Все новости

Беспредел на местах продолжится: в Раде шокировали неоднозначным решением

Страна-агрессор Россия несет ответственность за то, что в Украине невозможно своевременно подготовить и провести местные выборы в соответствии с демократическими стандартами.

8 октября 2025, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Верховная Рада приняла законопроект, обеспечивающий стабильную деятельность местных советов и глав общин в условиях полномасштабной войны. Принятый документ также официально откладывает проведение очередных местных выборов до завершения военного положения в Украине.

Беспредел на местах продолжится: в Раде шокировали неоднозначным решением

Фото: из открытых источников

За соответствующее решение проголосовало 308 народных депутатов. Пленарное заседание транслировал телеканал "Рада".

Основная идея законопроекта состоит в том, что в нынешних условиях — во время вооруженной агрессии Российской Федерации — организация избирательного процесса на местах невозможна. В частности, депутаты отметили, что в условиях войны невозможно гарантировать надлежащий уровень безопасности для всех участников выборов как для избирателей, так и для кандидатов и организаторов, а также обеспечить соблюдение демократических избирательных процедур.

В постановлении, сопровождающем законопроект, прямо указано: подготовка и проведение местных выборов согласно украинскому законодательству и международным стандартам не могут быть реализованы в условиях боевых действий и постоянной угрозы со стороны РФ.

Также в документе зафиксировано, что именно государство-агрессор — Россия — несет полную ответственность за то, что Украина не может обеспечить проведение выборов в соответствии с демократическими нормами. Из-за агрессии РФ миллионы граждан лишены возможности реализовать свое избирательное право, а многие территории — временно оккупированы или под постоянными обстрелами.

Как уже писали "Комментарии", содержание президента России Владимира Путина и его администрации в 2026 году снова подорожает — до рекордных 32,917 миллиарда рублей. Эта сумма указана в проекте госбюджета РФ на следующий год, о чем сообщает The Moscow Times.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости