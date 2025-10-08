Беспредел на местах продолжится: в Раде шокировали неоднозначным решением

Верховная Рада приняла законопроект, обеспечивающий стабильную деятельность местных советов и глав общин в условиях полномасштабной войны. Принятый документ также официально откладывает проведение очередных местных выборов до завершения военного положения в Украине.

Фото: из открытых источников

За соответствующее решение проголосовало 308 народных депутатов. Пленарное заседание транслировал телеканал "Рада".

Основная идея законопроекта состоит в том, что в нынешних условиях — во время вооруженной агрессии Российской Федерации — организация избирательного процесса на местах невозможна. В частности, депутаты отметили, что в условиях войны невозможно гарантировать надлежащий уровень безопасности для всех участников выборов как для избирателей, так и для кандидатов и организаторов, а также обеспечить соблюдение демократических избирательных процедур.

В постановлении, сопровождающем законопроект, прямо указано: подготовка и проведение местных выборов согласно украинскому законодательству и международным стандартам не могут быть реализованы в условиях боевых действий и постоянной угрозы со стороны РФ.

Также в документе зафиксировано, что именно государство-агрессор — Россия — несет полную ответственность за то, что Украина не может обеспечить проведение выборов в соответствии с демократическими нормами. Из-за агрессии РФ миллионы граждан лишены возможности реализовать свое избирательное право, а многие территории — временно оккупированы или под постоянными обстрелами.

