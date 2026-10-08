Прем’єр на гачку?!

“Бридко було слухати ті плівки” — таким був коментар Сергія Федоровича щодо плівок операції "Карфаген" в інтерв’ю журналістам (“Бридко було слухати”. Корецький вперше прокоментував скандал з “прокурорськими плівками” — Главком). Цікаво, якими виявляться плівки із записами самого Прем'єра.

Сергій Корецький. Фото портал "Коментарі"

Схоже на нас чекає ще один серіал від продюсерів з НАБУ/САП, не гірший за Мідас або Карфаген. Антикорупційні органи тримають паузу, проте матеріали судових справ із державного реєстру судових рішень вказують на те, що головною дійовою особою на цей раз може стати прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Станом на 08.10.2026 року відомо як мінімум про 2 справи, що стосуються подій 2023 та 2024 року, тобто каденції Корецького в “Укрнафті” та “Укртатнафті”. Перша — оборудка з купівлею труб від “Інтерпайпу”. За версією НАБУ в травні 2023 році "Укрнафта" закупила близько 1800 тонн трубної продукції, терміново, поза тендером, і начебто за завищеними майже в 1,5-2 рази цінами. В своїх показаннях директор із закупівель “Укрнафти” Білянський наполягав, що діяв за вказівкою свого керівника Сергія Корецького, який вимагав якнайшвидше підписати договір. На думку детективів НАБУ (із посиланням на матеріали НСРД), Білянський “...достовірно знав про факт завищення ціни на трубну продукцію, яка постачається ТОВ “Інтерпайп Україна”, та усвідомлював, що маскування завищення цін під “критичну необхідність” є необґрунтованим, оскільки частина поставленої трубної продукції по договору №23/842-МТР від 18.05.2023 була розподілена на “інвест проєкт”, так би мовити, на “на зберігання”, а інша, як під “критичну необхідність”, в строки не використана”.

В рамках цієї справи детективи НАБУ отримали дозвіл на прослуховування Корецького, в т.ч. на встановлення засобів технічного контролю в його кабінеті в “Укрнафті”, в офісах інших компаній та автівках, якими він користувався.

“Вести” Корецького С.Ф. почали ще з липня 2023 року. Строк дії ухвали був встановлений до 10.09.2023, але, судячи з практики розслідування подібних корупційних справ, прослуховування могло тривати 18 місяців, тобто до січня 2025. А це означає, НАБУ тримає в себе і плівки Корецького. Враховуючи його тісний зв'язок з Ростиславом Шурмою та Олексієм Чернишовим, ці плівки можуть бути не менш скандальними, ніж плівки Міндіча.

Корецький є такою ж креатурою Офісу Президента часів Єрмака, як і Чернишов, який очолив НАК “Нафтогаз України” в листопаді 2022 року, менш ніж за тиждень до зміни керівництва в “Укрнафті” та “Укртатнафті”.

Окремо треба згадати про оточення Корецького в “Укрнафті”. Наприклад, Роза Тапанова — бізнес-партнер та юрист Єрмака, членкиня Наглядової ради “Ощадбанку” з 2021 року та Наглядової ради Укрнафти з листопада 2022. За 2025 рік у своїй декларації колишня бізнес-партнерка Єрмака вказала, що отримала понад 14 млн грн. В “Ощадбанку” жінка заробила 6,6 млн як гонорар, 738 тис. як страхову премію та 20 тис. в категорії “додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси”. В “Укрнафті” Тапанова отримала 5,3 млн гонорару та 1,4 млн премії. Також посадовиця отримала 234 тис. як зарплатню за роботу в “Бабиному Яру”.

Також знаковою постаттю є Денис Кудін — колишній шеф самого Корецького в ВОГ, заступник голови ФДМУ та підозрюваний у справі Сениченка, яку ведуть НАБУ та САП. Кудін працював у 2023-2025 віцепрезидентом в Укрнафті, де отримував десятки мільйонів на рік, зараз же працює в НАК “Нафтогаз України”. Олександр Грибан — теж з підозрою НАБУ та САП — член Наглядової ради Укрнафти, а згодом один з керівників компанії.

В середині 2023 року Корецький, обіймаючи посаду директора “Укртатнафти”, уклав контракт на обслуговування з адвокатським об’єднанням, співзасновником якого в травні 2023 стала адвокат Олена Кролевецька, до цього — керівниця Першого підрозділу детективів НАБУ, яка залишила бюро в травні 2023 року після призначення Кривоноса на посаду директора НАБУ. Саме її підлеглі з Першого підрозділу детективів з 2016 року вели всі кримінальні провадження, пов’язані як із “Укрнафтою” часів Коломойського, так і “Укрнафтою” часів Корецького.

Друга справа стосується купівлі “Укрнафтою” присадки МТБЕ для виробництва пального у компанії, що належить близькому бізнес-партнеру Корецького. Детективи НАБУ встановили, що у 2023-2024 роках “Укрнафта” придбала у AGTG SA понад 42 тис. тонн метил-трет-бутилового ефіру. Закупівлі проводились без тендеру і за цінами, що суттєво перевищували ринкові — переплата могла скласти від 93 до 97 доларів на тонні. Загальну суму збитків для "Укрнафти" лише за двома контрактами в НАБУ оцінили у 184 млн грн. Швейцарська AGTG SA належить Євгену Свірському, бізнес-партнеру Корецького в ТОВ “Велсбі Трейд Плюс”.

Під час обшуку квартири Корецького в рамках справи МТБЕ 31.10.2024 року детективи НАБУ вилучили “iPhone 15 ProMax сірого кольору із наліпкою Idealist coffee Co”, на якому могла міститися переписка стосовно МТБЕ в AGTG. Як зазначається в матеріалах ухвали ВАКС Корецький “...добровільно видав свій мобільний телефон, при цьому відмовився надати пароль-доступ для розблокування телефону.” Така поведінка може свідчити про те, що Корецькому все ж таки є, що приховувати від правоохоронних органів.

В серпні 2026, через місяць після призначення на посаду прем'єра, адвокати Корецького подали клопотання про скасування арешту на телефон, до якого вже другий рік поспіль детективи НАБУ через експертизи намагаються отримати доступ. Проте, у задоволенні клопотання було відмовлено.

Але, чому НАБУ та САП не пред’являються обвинувачення? За однією з версій антикорупційні органи тримаються домовленостей з ОП щодо невтручання в діяльність один одного, а тому і тримають справу Корецького "про запас". Головне, щоб у протистоянні між президентською та антикорупційною вертикалями жертвою не стало правосуддя.



