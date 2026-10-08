Премьер на крючке?

"Противно было слушать эти пленки" — таков был комментарий Сергея Федоровича относительно пленок операции "Карфаген" в интервью журналистам ( "Противно было слушать". Корецкий впервые прокомментировал скандал с "прокурорскими пленками" — Главком). Интересно, какими окажутся пленки с записями самого премьера.

Сергей Корецкий. Фото портал "Комментарии"

Похоже, нас ждет еще один сериал от продюсеров из НАБУ/САП, не хуже Мидаса или Карфагена. Антикоррупционные органы держат паузу, однако материалы судебных дел по государственному реестру судебных решений указывают на то, что главным действующим лицом в этот раз может стать премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По состоянию на 08.10.2026 известно как минимум о 2 делах, касающихся событий 2023 и 2024 года, то есть каденции Корецкого в "Укрнафте" и "Укртатнафте". Первая — сделка с покупкой труб от "Интерпайпа". По версии НАБУ в мае 2023 года "Укрнафта" закупила около 1800 тонн трубной продукции, срочно, вне тендера, и вроде бы по завышенным почти в 1,5-2 раза ценам. В своих показаниях директор по закупкам "Укрнафты" Билянский настаивал, что действовал по указанию своего руководителя Сергея Корецкого, требовавшего как можно быстрее подписать договор. По мнению детективов НАБУ (со ссылкой на материалы НСРД), Билянский “...достоверно знал о факте завышения цены на поставляемую ООО “Интерпайп Украина” трубную продукцию и осознавал, что маскировка завышения цен под “критическую необходимость” является необоснованной, поскольку часть поставленной трубной продукции по договору №23/842-МТР от 18.05.2023 была распределена на инвестпроект, так сказать, на хранение, а другая, как под критическую необходимость, в сроки не использована".

В рамках этого дела детективы НАБУ получили разрешение на прослушивание Корецкого, в т.ч. на установление средств технического контроля в его кабинете в "Укрнафте", в офисах других компаний и автомобилях, которыми он пользовался.

"Вести" Корецкого С.Ф. начали с июля 2023 года. Срок действия постановления был установлен до 10.09.2023, но, судя по практике расследования подобных коррупционных дел, прослушивание могло длиться 18 месяцев, то есть до января 2025 года. А это значит, НАБУ держит у себя и пленки Корецкого. Учитывая его тесную связь с Ростиславом Шурмой и Алексеем Чернышевым, эти пленки могут быть не менее скандальными, чем пленки Миндича.

Корецкий является такой же креатурой Офиса Президента времен Ермака, как и Чернышев, возглавивший НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре 2022 года, менее чем за неделю до смены руководства в "Укрнафте" и "Укртатнафте".

Отдельно нужно упомянуть об окружении Корецкого в "Укрнафте". Например, Роза Тапанова — бизнес-партнер и юрист Ермака, член Наблюдательного совета "Ощадбанка" с 2021 года и Наблюдательный совет Укрнафты с ноября 2022 года. За 2025 год в своей декларации бывшая бизнес-партнер Ермака указала, что получила более 14 млн грн. В "Сбербанке" женщина заработала 6,6 млн в качестве гонорара, 738 тыс. в качестве страховой премии и 20 тыс. в категории "дополнительное благо, в том числе кэшбек, бонусы". В "Укрнафте" Тапанова получила 5,3 млн гонорара и 1,4 млн премии. Также чиновник получила 234 тыс. в качестве зарплаты за работу в "Бабьем Яру".

Также знаковой фигурой Денис Кудин — бывший шеф самого Корецкого в ВОГ, заместитель председателя ФГИУ и подозреваемый по делу Сениченко, которое ведут НАБУ и САП. Кудин работал в 2023-2025 вице-президентом в "Укрнафты", где получал десятки миллионов в год, сейчас же работает в НАК "Нафтогаз Украины". Александр Грибан – тоже с подозрением НАБУ и САП – член Наблюдательного совета "Укрнафты", а впоследствии один из руководителей компании.

В середине 2023 года Корецкий, занимая должность директора "Укртатнафты", заключил контракт на обслуживание с адвокатским объединением, соучредителем которого в мае 2023 года стала адвокат Елена Кролевецкая, до этого — руководитель Первого подразделения детективов НАБУ, которая покинула бюро в мае 2023 года. Именно ее подчиненные из Первого подразделения детективов с 2016 года вели все уголовные производства, связанные как с "Укрнафтой" времен Коломойского, так и "Укрнафтой" времен Корецкого.

Второе дело касается покупки "Укрнафтой" присадки МТБЭ для производства горючего у компании, принадлежащей близкому бизнес-партнеру Корецкого. Детективы НАБУ установили, что в 2023-2024 годах "Укрнафта" приобрела у AGTG SA более 42 тыс. тонн метил-трет-бутилового эфира. Закупки проводились без тендера и по ценам, существенно превышавшим рыночные — переплата могла составить от 93 до 97 долларов на тонне. Общую сумму ущерба для "Укрнафты" только по двум контрактам в НАБУ оценили в 184 млн грн. Швейцарская AGTG SA принадлежит Евгению Свирскому, бизнес-партнеру Корецкого в ООО "Велсби Трейд Плюс".

Во время обыска квартиры Корецкого в рамках дела МТБЭ 31.10.2024 года детективы НАБУ изъяли iPhone 15 ProMax серого цвета с наклейкой Idealist coffee Co, на котором могла содержаться переписка по МТБЭ в AGTG. Как отмечается в материалах постановления ВАКС Корецкий "…добровольно выдал свой мобильный телефон, при этом отказался предоставить пароль-доступ для разблокировки телефона." Такое поведение может свидетельствовать о том, что Корецкому есть, что скрывать от правоохранительных органов.

В августе 2026 года, через месяц после назначения на должность премьера, адвокаты Корецкого подали ходатайство об отмене ареста на телефон, к которому уже второй год детективы НАБУ через экспертизы пытаются получить доступ. Однако в удовлетворении ходатайства было отказано.

Но почему НАБУ и САП не предъявляются обвинения? По одной из версий антикоррупционные органы держатся договоренности с ОП относительно невмешательства в деятельность друг друга, а потому и держат дело Корецкого "про запас". Главное, чтобы в противостоянии между президентской и антикоррупционной вертикалями жертвой не стало правосудие.



