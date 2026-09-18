Нардеп Вадим Івченко: розлучення з дружиною та доходи від бізнесу

Народні депутати України продовжують давати приводи до скандалів, що привертає до них багато уваги. На початку вересня цей перелік поповнив член Верховної Ради від Батьківщини Юлії Тимошенко Вадим Івченко, якому може загрожувати навіть кримінальна відповідальність.

Вадим Івченко

"Коментарі" розбиралися, що відбувається навколо фігури політика і чому це може завершитися для нього підозрою.

З Росії та бізнесу до Ради

46-річний Вадим Івченко народився у російському місті Уссурійськ, проте освіту здобув в Україні, закінчивши Київський гуманітарний інститут за спеціальністю "міжнародні відносини". У віці 25 років став директором будівельної компанії ТОВ "Інтергруп – ЛДН". Також займався громадською діяльністю, будучи депутатом міськради Білої церкви, та працював у Всеукраїнській асоціації сільських та селищних рад.

У 2014 році став народним депутатом України від Блоку Юлії Тимощенко, посідаючи у партійному списку високе 6-те місце. Через 5 років він повторив свій успіх, цього разу правда вже за №24 у партійному списку. Як підкреслила тоді "Українська правда", нардеп розставляв картки депутатів усієї фракції "Батьківщина" у слоти для голосування, що говорило про високу довіру до нього керівництва партії. Про це свідчить і те, що він є членом президії Політради партії.

Але все це не рятувало його від різноманітних скандалів, які часто стосувалися швидше за рівень виховання політика. До таких належали скандал із поліцією, яка намагалася оштрафувати нардепа і отримали від нього порцію міцних виразів, або фото в соцмережах з відрами судаків, що викликало підозру в браконьєрстві.

Але хоча подібні скандали і є дрібницею в українських реаліях, звичка хвалитися своїм життям у соцмережах можуть зіграти з політиком злий жарт.

НАБУ підозрює фіктивне розлучення з дружиною, щоб уникнути декларування

Скандал довкола політика розпочався з появи інформації про можливий інтерес до нього з боку детективів НАБУ. Нібито останніх зацікавив той факт, що нардеп, який перебуває у розлученні з дружиною Мариною з 2016 року, активно постить фото з нею у своїх соцмережах, а колишня дружина нарощує активи.

Зауважимо, що нардеп та дружина розірвали шлюб через суд, причому весь процес зайняв лише 2 тижні – подавши заяву до Білоцерківського міжрайонного суду Київської області 20 жовтня, подружжя оформило розлучення вже 4 листопада 2016 року.

Зауважимо, що якщо нардеп хотів розлучитися з дружиною, щоб мати можливість оформляти на неї нерухомість, то цю можливість він використав на свій лад. Так, згідно з його декларацією за 2015 рік, політик мав у власності квартиру площею 72 квадратні метри, а його дружина Марина дві земельні ділянки на 2700 "квадратів". У наступному 2016 році політик зовсім не вказує ніякої нерухомості, але поступово обростає нею і, наприклад, до 2024 року володіє вже 13 об'єктів нерухомого майна. Але що найцікавіше, у декларації за той же рік політик вказує житловий будинок площею 55,3 квадратних метри, права на які він набув 14 липня 2018 року та 50% якого володіє його екс-дружина Марина Івченко.

Словом, виглядає все так, ніби нардеп у 2016-му році після розлучення роз'їхався з дружиною і, ймовірно, подарував їй квартиру на 72 квадратні метри, щоправда, не вказавши цього у декларації, і залишався формально без житла. Однак згодом стосунки з екс-дружиною у нього налагодилися, вона стала співвласником будинку, купленого вже після розлучення, і з'явилася у деклараціях народного обранця як співвласник його нерухомості.

До чого було розлучатися з дружиною, щоб за кілька років показувати її спільну нерухомість у декларації – не зовсім зрозуміло.

Допомога в легалізації доходів – дружина та бізнес

Зауважимо, що якщо в декларації нардепа за 2024 рік він вказував 13 об'єктів нерухомості, то за 2025 їх залишилося вже 11, а в графі доходи з'явилися 1,8 млн грн. від продажу нерухомого майна Марині Івченко. Зважаючи на все, політик продав свої 50% права власності на 2500 квадратів землі і цей будинок на 55 квадратів дружині. Остання, до речі, судячи з усього, має кошти на такі покупки, адже, за даними аналітичного сервісу YouControl, вона оформлена як ФОП, що торгує в роздріб косметичними засобами, а також як власник 50% ТОВ "Інтергруп — ЛДН" (сфера діяльності – будівництво будівель, статутний фонд – 29 00). Іншими 50% компанії володіє Олександр Галабурда, який раніше був головою первинної партійної організації мікрорайону "Центр-1" Білоцерківської міської партійної організації Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина".

"Коментарі" знайшли кілька оголошень про продаж будинків у Коржівці Білоцерківського району, щоправда їм далеко до виручених політиком за свої 50% у будинку на 55 квадратів і 0,25 га сумі в 1,8 млн грн. Таким чином або скромна площа будинку окупається чимось іншим, або ж 1,8 млн. грн. за купівлю частки можуть виявитися частиною "схеми" щодо легалізації доходів під час продажу майна за завищеними цінами. І не виключено, що сама компанія, як і раніше, належить політику.

Зауважимо, що за даними YouControl до бізнес-групи Івченка входять 9 компаній, що працюють у сферах будівництва, АПК та виробництва електроенергії. А у своїй декларації політик вказує права власності на 7 компаній. Щоправда більшість фірм нардепа навіть подає фінансову звітність про своєї діяльності, за деякими винятками.

Всього за 2025-й рік Вадим Івченко звітує про отримання доходу в 5,7 млн грн., які розподілені за чотирма джерелами – депутатською діяльністю, продажем нерухомості колишній дружині, надходженням від власних фірм та продажем електроенергії. Останнє джерело найбільш екзотичне: завдяки гідроелектростанції, що належить йому, площею 44 квадратні метри і ціною 54 000 гривень, політик заробив майже 958 тисяч гривень.

З бізнесом куди цікавіше – 750 тисяч гривень нардепу перевело ТОВ "Торговий дім "Енерготрейтинг" (сфера діяльності – виробництво електроенергії, статутний фонд – 1000 гривень), яке на 100% належить політику. Причому 500 тисяч із них компанія перевела як повернення взятої раніше фінансової допомоги, а решта 250 тисяч як гонорари та інші виплати за деякими договорами. Зауважимо, що "Торговий дім "Енерготрейдинг" – одна з небагатьох фірм нардепа, яка подає фінансову звітність – за підсумками 2025 року вона заробила 2 млн 638 тис. грн., у тому числі 592 тис. грн. чистого прибутку, тобто вдвічі менше від доходу самого Вадима Івченка.

Також як повернення фінансової допомоги у декларації політика вказано 600 тисяч гривень від ТОВ "Еко-енерджі 3" (сфера діяльності – виробництво електроенергії, статутний фонд – 100 000 гривень), власником якої є Олександр Агудаличев. Цікаво, що людина з такими самим ПІБ був або є директором фактично всіх фірм, якими володіє Вадим Івченко.

Також є відомості про можливий бізнес політика у сфері криптовалюти, а точніше незаконні обмінні операції у крипті, що нібито виробляються через мережу обмінних пунктів TheBitok з 2019 року. На даний момент мережа налічує 12 кас у 4 містах, з яких більше половини знаходяться у Білій Церкві. Причому цей бізнес, за деякими даними, оформлений на 26-річного Георгія Фастовського, сина друга нардепа — Вадима Фастовського.

Зауважимо, що Георгій Фастовський зареєстрований як ФОП у сфері комп'ютерних технологій та є співвласником багатопрофільної компанії ТОВ "Кібер джі ем джі" з 19 видами діяльності та статутним фондом у 1000 гривень. Зазначимо, що у декларації самого Вадима Івченка дійсно присутній Вадим Фастовський – йому належать 50% у тій самій гідроелектростанції, на якій нардеп заробив у 2025 році 957 тисяч гривень. Також він є власником кількох комерційних структур, що працюють у різних сферах діяльності.

Зауважимо, що НАЗК все частіше почав ловити українських чиновників на фактах незаконного збагачення, у тому числі на спробах легалізувати прибутки через продаж нерухомості. Таким чином до нардепа Вадима Івченка може бути привернуто увагу не лише НАБУ, а й інших фахівців з антикорупційної політики.