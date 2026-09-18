Нардеп Вадим Ивченко: развод с женой и доходы от бизнеса

Народные депутаты Украины продолжают давать поводы к скандалам, что привлекает к ним массу внимания. В начале сентября этот перечень пополнил член Верховной Рады от "Батькивщины" Юлии Тимошенко Вадим Ивченко, которому может грозить даже уголовная ответственность.

Вадим Івченко

"Комментарии" разбирались, что происходит вокруг фигуры политика и почему это может завершиться для него предъявлением подозрения.

Из России и бизнеса в Раду

46-летний Вадим Ивченко родился в российском городе Уссурийск, однако образование получил в Украине, закончив Киевский гуманитарный институт по специальности "международные отношения". В возрасте 25 лет стал директором строительной компании ООО "Интергруп — ЛДН". Также занимался общественной деятельностью, будучи депутатом горсовета Белой церкви, и трудился во Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов.

В 2014-м году стал народным депутатом Украины от Блока Юлии Тимощенко, занимая в партийном списке высокое 6-е место. Спустя 5 лет он повторил свой успех, в этот раз правда уже под №24 в партийном списке. Как подчеркнула тогда "Украинская правда", нардеп расставлял карточки депутатов всей фракции "Батькивщина" в слоты для голосования, что говорило о высоком доверии к нему руководства партии. Об этом же свидетельствует и то, что он является членом президиума Политсовета партии.

Но все это не спасало его от разного рода скандалов, которые часто касались скорее уровня воспитания политика. К таковым относились скандал с полицией, пытавшейся оштрафовать нардепа и получивших от него порцию крепких выражений, или фото в соцсетях с ведрами судаков, что вызвало подозрение в браконьерстве.

Но хотя подобные скандалы и являются мелочью в украинских реалиях, привычка хвастаться своей жизнью в соцсетях могут сыграть с политиком злую шутку.

НАБУ подозревает фиктивный развод с женой, чтобы избежать декларирования

Скандал вокруг политика начался с появления информации о возможном интересе к нему со стороны детективов НАБУ. Якобы последних заинтересовал тот факт, что находящийся в разводе с женой Мариной с 2016 года нардеп активно постит фото с ней в своих соцсетях, а бывшая супруга наращивает активы.

Заметим, что нардеп и супруга расторгли брак через суд, причем весь процесс занял всего 2 недели – подав заявление в Белоцерковский межрайонный суд Киевской области 20 октября, супруги оформили развод уже 4 ноября 2016 года.

Заметим, что если нардеп хотел развестись с супругой, чтобы иметь возможность оформлять на нее недвижимость, то эту возможность он использовал на свой лад. Так, согласно его декларации за 2015-й год, политик имел в собственности квартиру площадью 72 квадратных метра, а его супруга Марина два земельных участка на 2700 "квадратов". В следующем 2016-м году политик вовсе не указывает никакой недвижимости, но постепенно обрастает ею и, например, к 2024-у году владеет уже 13 объектов недвижимого имущества. Но что интереснее всего, в декларации за тот же год политик указывает жилой дом площадью 55,3 квадратных метра, права на которые он приобрел 14 июля 2018 года и 50% которого владеет его экс-жена Марина Ивченко.

Словом, выглядит все так, как будто нардеп в 2016-м году после развода разъехался с женой и, вероятно, подарил ей квартиру на 72 квадратных метра, правда не указав этого в декларации, и оставался формально без жилья. Однако впоследствии отношения с экс-женой у него наладились, она стала совладелицей дома, купленного уже после развода, и появилась в декларациях народного избранника как совладелец его недвижимости.

К чему было разводиться с супругой, чтобы через несколько лет показывать ее совместную недвижимость в декларации – не совсем понятно.

Помощь в легализации доходов – жена и бизнес

Заметим, что если в декларации нардепа за 2024-й год он указывал 13 объектов недвижимости, то за 2025-й их осталось уже 11, а в графе доходы появились 1,8 млн грн. от продажи недвижимого имущества Марине Ивченко. Судя по всему, политик продал свои 50% права собственности на 2500 квадратов земли и тот самый дом на 55 квадратов супруге. Последняя, кстати, судя по всему, имеет средства на такие покупки, ведь по данным аналитического сервиса YouControl она оформлена как ФОП, торгующий в розницу косметическими средствами, а также как владелец 50% ООО "Интергруп — ЛДН" (сфера деятельности – строительство зданий, уставной фонд – 29 000 грн.). Другими 50% компании владеет некий Александр Галабурда, ранее бывший председателем первичной партийной организации микрорайона "Центр-1" Белоцерковской городской партийной организации Всеукраинского объединения "Батькивщина".

"Комментарии" нашли несколько объявлений о продаже домов в селе Коржевка Белоцерковского района, правда им далеко до вырученных политиком за свои 50% в доме на 55 квадратов и 0,25 га сумме в 1,8 млн грн. Таким образом или скромная площадь дома окупается чем-то иным, или же 1,8 млн грн. за покупку доли могут оказаться частью "схемы" по легализации доходов при продаже имущества по завышенным ценам. И не исключено, что сама компания по-прежнему принадлежит политику.

Заметим, что по данным YouControl в бизнес-группу Ивченко входят 9 компаний, работающих в сферах строительства, АПК и производства электроэнергии. А в своей декларации политик указывает права собственности на 7 компаний. Правда большая часть фирм нардепа даже не подает финансовую отчетность о своей деятельности, за некоторыми исключениями.

Всего за 2025-й год Вадим Ивченко отчитывается о получении дохода в 5,7 млн грн., которые распределены по четырем источникам – депутатской деятельности, продажи недвижимости бывшей жене, поступления от собственных фирм и продажи электроэнергии. Последний источник наиболее экзотичный: благодаря принадлежащей ему гидроэлектростанции площадью 44 квадратных метра и ценой 54 000 гривен, политик заработал почти 958 тысяч гривен.

С бизнесом же куда интереснее – 750 тысяч гривен нардепу перевело ООО "Торговый дом "Энерготрейтинг" (сфера деятельности – производство электроэнергии, уставной фонд – 1000 гривен), которое на 100% принадлежит политику. Причем 500 тысяч из них компания перевела как возврат взятой ранее финансовой помощи, а остальные 250 тысяч как гонорары и прочие выплаты по неким договорам. Заметим, что "Торговый дом "Энерготрейдинг" одна из немногих фирм нардепа, которая подает финансовую отчетность – по итогам 2025 года она заработала 2 млн 638 тыс. грн., в том числе 592 тыс. грн. чистой прибыли, то есть вдвое меньше дохода самого Вадима Ивченко.

Также как возврат финансовой помощи в декларации политика указаны 600 тысяч гривен от ООО "Эко-энерджи 3" (сфера деятельности – производство электроэнергии, уставной фонд – 100 000 гривен), собственником которой числится некий Александр Агудаличев. Любопытно, что человек с такими же ФИО являлся или является директором фактически всех фирм, которыми владеет Вадим Ивченко.

Также имеются сведения о возможном бизнесе политика в сфере криптовалюты, а точнее незаконных обменных операций в крипте, что якобы производятся через сеть обменных пунктов TheBitok с 2019 года. В настоящий момент сеть насчитывает 12 касс в 4 городах, из которых больше половины находятся в Белой Церкви. Причем, данный бизнес, по некоторым данным, оформлен на 26-летнего Георгия Фастовского, сына друга нардепа — Вадима Фастовского.

Заметим, что Георгий Фастовский зарегистрирован как ФОП в сфере компьютерных технологий и является совладельцем многопрофильной компании ООО "Кибер джи эм джи" с 19 видами деятельности и уставным фондом в 1000 гривен. Отметим, что в декларации самого Вадима Ивченко действительно присутствует Вадим Фастовский – ему принадлежат 50% в той самой гидроэлектростанции, на которой нардеп заработал в 2025-м году 957 тысяч гривен. Также он является владельцем нескольких коммерческих структур, работающих в разных сферах деятельности.

Заметим, что НАПК все чаще начал ловить украинских чиновников на фактах незаконного обогащения, в том числе на попытках легализировать доходы через продажу недвижимости. Таким образом к нардепу Вадиму Ивченко может быть привлечено внимание не только НАБУ, но и других специалистов по антикоррупционной политике.