"Накручені" мільярди та скандальні угоди: як АРМА працювала під керівництвом Олени Думи

Справа "Мідас" від НАБУ, за якою як підозрювані проходять відразу кілька високопоставлених вже ексчиновників, у тому числі два міністри, продовжує залучати до своїх мереж все нових можливих учасників. Цього разу йдеться про колишнього керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів, отриманих злочинним шляхом (АРМА), Олени Думи.

Трудовий шлях екс-глави АРМА Олена Думи

Як писали "Коментарі", ще влітку чиновниця відвідувала приватну клініку DMC автомобілем, зареєстрованим на її заступника. У приміщенні, яке слідство назвало одним із схем з розкрадання державних коштів, що використовуються фігурантами, у тому числі навколо "Енергоатому", вона пробула близько 50 хвилин. Після цього в липні публічно підтримала законопроект №12414, який міг суттєво обмежити незалежність антикорупційних органів, заявивши, що "держава робить правильні кроки" і документ допоможе "наведенню порядку".

Але судячи з бурхливої біографії Олени Олексіївни, залишається тільки дивуватися, як під пильну увагу ЗМІ, а тепер імовірно і наслідки, вона не потрапила раніше.

Юрист, заступник губернатора, керівник "конфіскатом" — біографія Олени Думи

Народжена у 1980-му році на Вінниччині, Олена Олексіївна Дума здобула юридичну освіту у Києві, яку чергувала з роботою у правовій сфері, а потім бізнесом. Проте пысля 2006-го пішла на державну службу до Кабміну. У різних структурах та міністерствах уряду Дума працювала до жовтня 2019 року, поки нарешті в січні 2020 року обійняла посаду директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Втім, у ФССУ вона не затрималася і вже у травні була звільнена, а з січня по вересень 2021 року працювала заступником голови Чернігівської обласної адміністрації. Чим займалася з моменту звільнення і до своєї "зоряної" години 30 січня 2023 року – призначення головою АРМА, невідомо. Але, як би там не було, робота керівником Агентства для Олени Думи стала вершиною кар'єри. Однак про все по черзі.

Призначати не можна, але призначили — як працювала АРМА при Олені Думі

Треба сказати, що призначення Олени Думи на посаду голови Агентства викликало серйозний скандал. Так, за 2 дні до призначення, 28 червня, організація "Трансперенсі Інтернешенл Україна" заявила, що призначення Олени Думи може поставити хрест на АРМА. На користь своєї версії вони навели три аргументи:

— Нестача професійного досвіду при частій зміні місць роботи (на той момент 12);

— Наявність тісних політичних зв'язків у вигляді передвиборчої агітації за Володимира Зеленського у 2019-му році, а голова Чернігівської ОДА, чиїм заступником була Дума, Ганна Коваленко, керувала ГО, яка виступала за екс-главу СБУ Валентина Наливайченка;

— Можливі ділові контакти з обвинуваченими в держзраді в особі екс-глави генерала Кримського СБУ Олега Кулініча та участь у прес-конференції з Семом Кісліним, фінансовим донором екс-мера Нью-Йорка та прихильника Трампа, Рудольфа Джулініані. У ході конференції дискредитувалася влада тодішнього кандидата у президенти США Джозефа Байдена.

Проте всі ці чинники виявилися несуттєвими, і Олена Дума отримала крісло глави АРМА, в якому просиділа фактично рівно 25 місяців. При цьому результати її роботи чітко оформилися у висновках Рахункової палати України, і пізніше у публічних заявах голови антикорупційного комітету ВР Анастасії Радиної.

Так, у своєму звіті Рахункова палата зазначила, що за 2,5 роки (до липня 2024-го), АРМА не забезпечило виконання 549 із 684 ухвал суду, не прийнявши в управління активи на суму понад 39,4 млрд грн. Як результат, додаткових фінансових можливостей орієнтовно на суму 6 млрд грн не використано. Серед інших порушень відзначали заниження вартості активів та безконтрольність переказів коштів від управителів майна. Підсумок – втрата можливостей щодо отримання бюджетом 850 млн грн.

Щоправда, в Палаті зазначили, що працювати при Олені Думі АРМА почала краще – надходження до державного бюджету від управління активами склали понад 0,4 млрд грн, дохід від управління грошовими коштами — 0,6 млрд грн. Ще 6,8 млрд. грн. були спрямовані на депозитний рахунок у банку, за які придбано облігації внутрішньої державної позики ("Військові облігації") на 5,4 млрд гривень.

Анастасія Радіна ж у березні 2025 року заявила, що Олена Дума "накручує" показники та "викривляє" звітність, коли 2 млрд грн. доходу від Агентства за 2024-й рік у січні перетворилися на 12 млрд. Це викликало публічну суперечку між нардепом і чиновницею.

ЗМІ нарахували кілька серйозних скандалів, пов'язаних із можливими проявами корупції в АРМА при Олені Думі – розпродаж Агентством картин Медведчука, коли покупці заплатили АРМА близько 1 мільйона гривень і тепер не можуть отримати ні свої картини, ні повернути гроші. Або призначення управителями конфіскованих фармактивів російського холдингу "Катрен" представників ТОВ "І.К.ВЕЛ", один із власників якого був директором компанії-власника тих самих російських активів в Україні.

Так чи інакше, до липня критична маса невдоволення головою Агентства досягла точки, за якої 29 числа Олена Дума написала заяву про звільнення за власним бажанням, яке КМУ задовольнило вже 30 числа.

Та ж Анастасія Радіна підкреслила, що 30 червня КМУ в будь-якому разі звільнив би голову АРМА, тому вона просто трохи випередила рішення уряду, надавши йому більш пристойного характеру.

Втім, перший скандал із "корупційним душком" у Олени Думи виник у 2020-му році під час її 5-місячної роботи директором виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Як стверджував у своєму блозі для "Української правди" у 2023 році активіст Олександр Леменов, у червні 2020 року Шевченківським управлінням поліції Головного управління Нацполіції в Києві було відкрито кримінальне провадження під N12020100100004563 за заявою Фонду щодо нецільового використання Оленою Думою. Йшлося нібито про спробу "переконати" начальника юридичного управління виконавчої дирекції Фонду Геннадія Небилицю провести замовлення без кошторису на 200 тисяч гривень за оплату послуг якихось консультацій. Проте юрист відмовився і заявив до Нацполіції.

Зауважимо відразу, що "Коментарі" не вдалося знайти будь-яких документів, що підтверджують цю інформацію, але Олена Дума віддала перевагу звільненню. Втім, ТСН 14 травня 2020 року повідомляла про численні факти грубого порушення Думою законодавства та нормативно-правових актів Фонду соціального страхування України із посиланням на прес-службу ФССУ. Щоправда, оскільки сам Фонд перебуває в стадії ліквідації, первинна інформація про це видалена.

Цікаво, що за посаду директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в судах лунали неабиякі "війни". Так, спочатку за даними інформаційно-аналітичного порталу YouControl, колишній директор Євген Баженков заперечував своє звільнення та призначення на цю посаду Олени Думи, але програв.

А пізніше власне звільнення заперечувала сама Олена Дума, причому успішно. Так, 10 квітня 2024 року Київський апеляційний суд зобов'язав ПФУ виплатити їй як компенсацію понад 1,4 млн грн. Водночас, судячи з електронної декларації, поданої Оленою Думою при звільненні, ці гроші вона не отримала або просто про них промовчала.

Підтримка боротьби з НАБУ для Міндіча та передача ключів екс-міністру юстиції Герману Галущенку – "Мідас" та Олена Дума

Увага до вже звільненого голови АРМА виявилася притягнутою в результаті розслідування "Української правди", яка показала цей візит Олени Думи до клініки DMC. Також там наводяться "збіги":

— публічна підтримка закону, який мав ліквідувати незалежність антикорупційних органів;

— за тиждень після того, як ЗМІ повідомили про можливе прослуховування Міндіча з боку НАБУ, Олена Дума написала заяву про відставку, хоча серед оприлюднених НАБУ плівок голосів екс-керівниці АРМА немає.

Зрештою, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що колишній міністр юстиції Герман Галущенко міг таємно проживати в будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку. Причому до цього могло бути причетне АРМА, наприклад, в особі Олени Думи.

Втім, в. о. голови Агентства Ярослава Максименка під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики заявила, що ключів від будинку Захарченка її співробітники не мають, тому і Олена Дума "пустити" туди екс-міністра не могла.

Втім, в АРМА офіційно заявили, що розпочато внутрішню перевірку обставин, оприлюднених у ЗМІ щодо можливої причетності окремих працівників Агентства до суспільно резонансного розслідування правоохоронних органів, відомого як операція "Мідас".

"Метою перевірки є встановлення фактичних обставин, надання об'єктивної оцінки дотримання вимог законодавства та внутрішніх стандартів, а також виявлення потенційних порушень з боку посадових осіб АРМА. За підтвердженням фактів неналежних дій можуть бути прийняті відповідні дисциплінарні та кадрові рішення", — йдеться у повідомленні.

Враховуючи, що Олена Дума та її заступник Григол Катамадзе, який возив її до DMC, більше в АРМА не працюють, ймовірно, в Агентстві самі не впевнені в охайності своїх співробітників. Або Ярослава Максименка як голова АРМА намагається якось дистанціюватися від негативного шлейфу попередниці.

Політичний "дах" Олени Думи – посол України у США, а раніше віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанішина

Словом, судячи з біографії та скандалів, пов'язаних з Оленою Думою, ще до її можливого зв'язку з операцією "Мідас", постає питання – яким чином вона обійняла посаду голови АРМА, а не була як мінімум назавжди звільнена з державної служби?

Зважаючи на все, справа у високих політичних покровителях, однією з яких могла виступати екс-віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, а нині посол у США Ольга Стефанішина.

Так, коментуючи звільнення Олени Думи все та ж нардеп Анастасія Радіна повідомила про тісний зв'язок екс-глави АРМА з колишнім чоловіком Ольги Стефанішиної – Михайлом: із 13 договорів про управління майна 9 було укладено з фірмами, які пов'язують із Михайлом Стефанішиним. Йдеться про 2 договори з консорціумом "Керуюча компанія "КАМпаритет" (сфера діяльності – управління нерухомим майном, статутний фонд – 156 250 гривень) та 7 з консорціумом "Керуюча компанія "Пріоритет" (сфера діяльності – управління нерухомим майном, статутний фонд – 375 тисяч гривень).

Так, "КАМпаритет" отримав в управління Будинок профспілок із оцінною вартістю майже 1 млрд грн. та ТЦ в Івано-Франківську "Флагман" із вартістю 310 млн грн. "Пріоритет" керує величезним залізничним складом — 55 напіввагонами, 51 вагоном-цистерною, трьома тепловозами, а також 2604 вагонами, причому в кожному з семи конкурсів на керуючого брав участь лише один учасник.

У своєму розслідуванні "Українська правда" зауважила, що першим директором "КАМпаритету" був Денис Голуб, свого часу – радник Ольги Стефанішиної. Сама ж фірма за даними бізнес-кіл, насправді належить Михайлу Стефанішину.

При цьому результати роботи "Кампаритету" з управління активами не можна назвати однозначними. Так, у квітні 2025 року АРМА повідомила про передачу в управління компанії ТЦ "Флагман" за 630 729 гривень на місяць гарантованих платежів та 75% доходу на користь держави, а також 1,6 млн грн. гарантовано та майже 90% доходів від Будинку профспілок. А у червні сайт агентства навіть піарив компанію за залучення 6 орендарів.

Однак у вересні все та ж Анастасія Радіна повідомила, що борг за управління Будинком профспілок у центрі Києва станом на початок серпня 2025 року склав 1,2 млн грн гарантійного платежу близько 135 тисяч штрафних санкцій. Загалом на початок серпня "КАМпаритет" заборгував державі близько 2 млн. гривень.

В результаті, 18 листопада, АРМА оголосило новий аукціон на управителя ТЦ "Флагман" в Івано-Франківську, тобто розірвавши договір із "КАМпаритет". Цікаво, що це повідомлення сталося рівно одного дня із заявою Агентства про початок внутрішньої перевірки можливого зв'язку співробітників зі справою "Мідас".

Щоправда з Михайлом сама Ольга Стефанішина у розлученні з 2017 року, але від прізвища чоловіка не відмовилася, і як зазначали в "УП", коли 2022-го року Ольгу Стефанішину нагородили Орденом святої рівноапостольної княгині Ольги від Київської Митрополії Української Православної Церкви, її супроводжував чоловік. Іншими словами, стосунки у подружжя як мінімум дружні, хоча ЗМІ з посиланням на чиновницю писали, що він її бив.

Але є ще низка тимчасових збігів, до яких можна віднести:

— роботу Олени Думи та Ольги Стефанішиної у Мін'юсті в один час – у 2011-2015;

— зростання кар'єри Олени Думи спершу як заступник голови Чернігівської ОДА, потім голови АРМА, і перемога в суді над ФССУ, перегукується зі злетом до вершин влади Ольги Стефанішиної, яка у червні 2020-го стала віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, а з вересня 2024-го ще й міністром юстиції;

— свої пости після відставки Кабміну Дениса Шмигаля Ольга Стефанішина втратила, і через 12 днів Олена Дума подала у відставку, начебто побоювалася, що без політичного "даху" всидіти у кріслі голови АРМА їй все одно не дадуть.

Втім, далеко не факт, що втративши покровителя і "засвітившись" у справі "Мідас" Олена Дума буде притягнута до відповідальності, адже в умовах чергових мирних переговорів, що почалися, під егідою Дональда Трампа, статус посла України саме в США Стефанішиною робить її дуже впливовою фігурою. Отже, її прохання, наприклад, "не чіпати" Олену Думу, може мати вагу, звичайно, якщо вона захоче.

Нахабство – друге щастя Олени Думи

Зазначимо, що згідно з офіційними даними екс-глава АРМА живе дуже небагато — має квартиру в Києві, куплену в 2021-му році і борг за яку 2,65 млн грн., вона віддає досі. Два авто – 17-річну "Тойоту" та 4-річну "Мазду" загальною ціною менше 500 тисяч гривень. Усі активи становлять, зарплата в 1 млн 105 тисяч гривень за 7 місяців 2025 року, 10 430 гривень аліментів від чоловіка, та 161 675 гривень заощаджень.

При цьому в Telegram-каналах регулярно повідомляють про дорогий одяг, в якому ходила чиновниця, наприклад, костюм за 1500 доларів, або в жакеті з туфлями за 900 доларів.

Сама ж Олена Дума вважає за краще не коментувати скандали або ж "твердо стояти на своєму". Наприклад, вона заявила, що не входила до клініки DMC, а просто "проходила повз", незважаючи на відео.