"Накрученные" миллиарды и скандальные соглашения: как АРМА работала под руководством Елены Думы

Дело "Мидас" от НАБУ, по которому в качестве подозреваемых проходит сразу несколько высокопоставленных уже экс-чиновников, в том числе два министра, продолжает вовлекать в свои сети все новых возможных участников. В этот раз речь идет о бывшем руководителе Агентства по розыску и менеджменту активов, полученных преступным путем (АРМА), Елене Думе.

Трудовой путь экс-главы АРМА Елена Думы

Как писали "Комментарии", еще летом чиновница посещала частную клинику DMC на автомобиле, зарегистрированном на ее заместителя. В помещении, которое следствие назвало одним из используемых фигурантами схем по хищению государственных средств, в том числе вокруг "Энергоатома", она пробыла около 50 минут. После этого же в июле публично поддержала законопроект №12414, который мог существенно ограничить независимость антикоррупционных органов, заявив, что "государство делает правильные шаги" и документ поможет "наведению порядка".

Но судя по бурной биографии Елены Алексеевны, остается только удивляться, как под пристальное внимание СМИ, а теперь вероятно и следствия, она не попала прежде.

Юрист, замгубернатора, управленец "конфискатом" — биография Елены Думы

Родившаяся в 1980-м году на Винничине, Елена Алексеевна Дума получила юридическое образование в Киеве, которое чередовало с работой в правовой сфере, а затем бизнесом. Однако в 2006-м ушла на государственную службу в Кабмин. В разных структурах и министерствах правительства Дума трудилась до октября 2019 года пока наконец-то в январе 2020 года заняла должность директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины.

Впрочем, в ФССУ она не задержалась и уже в мае была уволена, а с января по сентябрь 2021 работала заместителем председателя Черниговской областной администрации. Чем занималась с момента увольнения и до своего "звездного" часа 30 января 2023-го – назначение главой АРМА, неизвестно. Но как бы то ни было, работа руководителем Агентства для Елены Думы стала вершиной карьеры. Однако обо всем по порядку.

Назначать нельзя, но назначили – как работала АРМА при Елене Думе

Надо сказать, что назначение Елены Думы на пост главы Агентства вызвала серьезный скандал. Так, за 2 дня до назначения, 28 июня, организация "Трансперенси Интернешенл Украина" заявила, что назначение Елены Думы может поставить крест на АРМА. В пользу своей версии они привели три аргумента:

- недостаток профессионального опыта при частой смене мест работы (на тот момент 12);

- наличие тесных политических связей в виде предвыборной агитации за Владимира Зеленского в 2019-м году, а глава Черниговской ОГА, чьим замом была Дума, Анна Коваленко, руководила ОО, выступавшей за экс-главу СБУ Валентина Наливайченко;

- возможные деловые контакты с обвиняемыми в госизмене в лице экс-главы генерала Крымского СБУ Олега Кулинича и участие в пресс-конференции с Сэмом Кислиным, финансовым донором экс-мэра Нью-Йорка и сторонника Трампа, Рудольфа Джулиниани. В ходе конференции дискредитировалась власть тогдашнего кандидата в президенты США Джозефа Байдена.

Тем не менее, все эти факторы оказались несущественными, и Елена Дума получила кресло главы АРМА, в котором просидела фактически ровно 25 месяцев. При этом результаты ее работы отчетливо оформились в выводах Счетной палаты Украины, и, позднее, в публичных заявлениях главы антикоррупционного комитета ВР Анастасии Радиной.

Так, в своем отчете Счетная палата отметила, что за 2,5 года (до июля 2024-го), АРМА не обеспечило исполнение 549 из 684 определений суда, не приняв в управление активы на сумму свыше 39,4 млрд грн. Как результат, дополнительные финансовые возможности ориентировочно на сумму 6 млрд грн не использованы. Среди других нарушений отмечали занижение стоимости активов и бесконтрольность переводов денежных средств от управителей имущества. Итог – утрата возможностей по получению бюджетом 850 млн грн.

Правда в Палате отметили, что работать при Елене Думе АРМА начала лучше – поступления в государственный бюджет от управления активами составили свыше 0,4 млрд грн, доход от управления денежными средствами — 0,6 млрд грн. Еще 6,8 млрд грн. были направлены на депозитный счет в банке, за которые приобретены облигации внутреннего государственного займа ("Военные облигации") на 5,4 млрд гривен.

Анастасия Радина же в марте 2025 года заявила, что Елена Дума "накручивает" показатели и "искривляет" отчетность, когда 2 млрд грн. дохода от Агентства за 2024-й год в январе, превратились в 12 млрд. Это вызвало публичную перепалку между нардепом и чиновницей.

СМИ насчитали несколько серьезных скандалов, связанных с возможными проявлениями коррупции в АРМА при Елене Думе — распродажа Агентством картин Медведчука, когда покупатели заплатили АРМА около 1 миллиона гривен и теперь не могут получить ни свои картины, ни вернуть деньги. Или назначение управителями конфискованных фармактивов российского холдинга "Катрен" представителей ООО "И.К.ВЕЛ", один из владельцев которого как раз был директором компании-владельца тех самых российских активов в Украине.

Так или иначе, к июлю критическая масса недовольства главой Агентства достигла точки, при которой 29 числа Елена Дума написала заявление об увольнении по собственному желанию, которое КМУ удовлетворил уже 30 числа.

Та же Анастасия Радина подчеркнула, что 30 июня КМУ в любом случае уволил бы главу АРМА, так что она просто чуть опередила решение правительства, придав ему более благопристойный характер.

Впрочем, первый скандал с "коррупционным душком" у Елены Думы возник в 2020-м году в бытность ее 5-месячной работы директором исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины.

Как утверждал в своем блоге для "Украинской правды" в 2023-м году активист Александр Леменов, в июне 2020 года Шевченковским управлением полиции Главного управления Нацполиции в Киеве было открыто уголовное производство под N12020100100004563 по заявлению Фонда относительно нецелевого использования Еленой Думой средств Фонда в особо крупном размере. Речь якобы шла о попытке "убедить" начальника юридического управления исполнительной дирекции Фонда Геннадия Небылицу провести заказ без сметы на 200 тысяч гривен за оплату услуг неких консультаций. Однако юрист отказался и заявил в Нацполицию.

Заметим сразу, что "Комментарии" не удалось найти каких-либо документов подтверждающих эту информацию, но Елена Дума предпочла уволитсья. Впрочем, ТСН 14 мая 2020 года сообщала о многочисленные фактах грубого нарушения Думой законодательства и нормативно-правовых актов Фонда социального страхования Украины со ссылкой на пресс-службу ФССУ. Правда поскольку сам Фонд находится в стадии ликвидации, первичная информация об этом удалена.

Интересно, что за пост директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в судах гремели нешуточные "войны". Так, сперва по данным информационно-аналитического портала YouControl бывший директор Евгений Баженков оспаривал свое увольнение и назначение на этот пост Елены Думы, но проиграл.

А уже позднее собственное увольнение оспаривала сама Елена Дума, причем успешно. Так, 10 апреля 2024 года Киевский апелляционный суд обязал ПФУ выплатить ей в качестве компенсации более 1,4 млн грн. Вместе с тем, судя по электронной декларации поданной Еленой Думой при увольнении, эти деньги она не получила или просто о них умолчала.

Поддержка борьбы с НАБУ для Миндича, и передача ключей экс-министру юстиции Герману Галущенко – "Мидас" и Елена Дума

Внимание к уже уволенной главе АРМА оказалось привлечено в результате расследования "Украинской правды", показавшей тот самый визит Елены Думы в клинику DMC. Также там приводятся "совпадения":

- публичная поддержка закона, который должен был ликвидировать независимость антикоррупционных органов;

- через неделю после того, как СМИ сообщили о возможном прослушивании Миндича со стороны НАБУ, Елена Дума написала заявление об отставке, хотя среди обнародованных НАБУ пленок голосов экс-руководительницы АРМА нет.

Наконец, народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что бывший министр юстиции Герман Галущенко, мог тайно проживать в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко. Причем к этому могло быть причастно АРМА, например, в лице самой Елены Думы.

Впрочем, и. о. главы Агентства Ярослава Максименко во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики заявила, что ключей от дома Захарченко у ее сотрудников нет, потому и Елена Дума "пустить" туда экс-министра не могла.

Впрочем, в АРМА официально заявили, что начата внутренняя проверка обстоятельств, обнародованных в СМИ, относительно возможной причастности отдельных работников Агентства к общественно резонансному расследованию правоохранительных органов, известному как операция "Мидас".

"Целью проверки является установление фактических обстоятельств, предоставление объективной оценки соблюдения требований законодательства и внутренних стандартов, а также выявление потенциальных нарушений со стороны должностных лиц АРМА. При подтверждении фактов ненадлежащих действий могут быть приняты соответствующие дисциплинарные и кадровые решения", — говорится в сообщении.

Учитывая, что Елена Дума и ее заместитель Григол Катамадзе, возивший ее в DMC, больше в АРМА не работают, вероятно в Агентстве сами не уверены в чистоплотности своих сотрудников. Или же Ярослава Максименко как глава АРМА пытается как-то дистанцироваться от негативного шлейфа предшественницы.

Политическая "крыша" Елены Думы – посол Украины в США, а ранее вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина

Словом, судя по биографии и скандалам, связанным с Еленой Думой, еще до ее возможной связи с операцией "Мидас", возникает вопрос – каким образом она заняла пост главы АРМА, а не была как минимум навсегда уволена с государственной службы?

Судя по всему, дело в высоких политических покровителях, одной из которых могла выступать экс-вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а ныне посол в США Ольга Стефанишина.

Так, комментируя увольнение Елены Думы все та же нардеп Анастасия Радина сообщила о тесной связке экс-главы АРМА с бывшим мужем Ольги Стефанишиной – Михаилом: из 13 договоров об управлении имущества 9 были заключены с фирмами, которые связывают с Михаилом Стефанишиным. Речь идет о 2 договорах с консорциумом "Управляющая компания "КАМпаритет" (сфера деятельности – управление недвижимым имуществом, уставной фонд – 156 250 гривен) и 7 с консорциумом "Управляющая компания "Приоритет" (сфера деятельности – управление недвижимым имуществом, уставной фонд – 375 000 гривен).

Так, "КАМпаритет" получил в управление Дом профсоюзов с оценочно стоимостью почти 1 млрд грн. и ТЦ в Ивано-Франковске "Флагман" со стоимостью 310 млн грн. "Приоритет" же управляет огромным железнодорожным составом — 55 полувагонами, 51 вагоном-цистерной, тремя тепловозами, а также 2604 вагонами, причем в каждом из семи конкурсов на управляющего участвовал только один участник.

В своем расследовании "Украинская правда" заметила, что первым директором "КАМпаритета" был Денис Голуб, в свое время – советник Ольги Стефанишиной. Сама же фирма по данным из бизнес-кругов, на самом деле принадлежит Михаилу Стефанишину.

При этом результаты работы "КАМпаритета" по управлению активами нельзя назвать однозначными. Так, в апреле 2025 года АРМА сообщила о передаче в управление компании ТЦ "Флагман" за 630 729 гривен в месяц гарантированных платежей и 75% дохода в пользу государства, а также 1,6 млн грн. гарантированно и почти 90% доходов от Дома профсоюзов. А в июне сайт агентства даже пиарил компанию за привлечение 6 арендаторов.

Однако в сентябре все та же Анастасия Радина сообщила, что долг за управление Домом профсоюзов в центре Киева по состоянию на начало августа 2025 составил 1,2 млн грн гарантийного платежа + около 135 тысяч штрафных санкций. Всего на начало августа "КАМпаритет" задолжал государству около 2 млн гривен.

В результате, 18 ноября, АРМА объявило новый аукцион на управителя ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске, то есть расторгнув договор с "КАМпаритет". Любопытно, что это сообщение случилось ровно в один день с заявлением Агентства о начале внутренней проверки возможной связи сотрудников с делом "Мидас".

Правда с Михаилом сама Ольга Стефанишина в разводе с 2017 года, но от фамилии мужа не отказалась, и как отмечали в "УП", когда в 2022-м году Ольгу Стефанишину наградили Орденом святой равноапостольной княгини Ольги от Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви ее сопровождал муж. Иными словами, отношения у супругов как минимум дружеские, хотя СМИ со ссылкой на чиновницу писали, что он ее бил.

Но есть еще ряд временных совпадений, к которым можно отнести:

- работу Елены Думы и Ольги Стефанишиной в Минюсте в одно время – в 2011-2015;

- рост карьеры Елены Думы сперва как замглавы Черниговской ОГА, затем главы АРМА, и победа в суде над ФССУ, перекликается с взлетом к вершинам власти Ольги Стефанишиной, которая в июне 2020-го стала вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а с сентября 2024-го еще и министром юстиции;

- свои посты после отставки Кабмина Дениса Шмыгаля Ольга Стефанишина утратила, и через 12 дней Елена Дума подала в отставку, как будто опасалась, что без политической "крыши" усидеть в кресле главы АРМА ей все равно не дадут.

Впрочем, далеко не факт, что лишившись покровителя и "засветившись" в деле "Мидас" Елена Дума будет привлечена к ответственности, ведь в условиях очередных начавшихся мирных переговоров под эгидой Дональда Трампа, статус посла Украины именно в США Стефанишиной делает ее весьма влиятельной фигурой. А значит, ее просьба, например, "не трогать" Елену Думу, может иметь вес, конечно, если она захочет.

Наглость — второе счастье Елены Думы

Отметим, что согласно официальным данным экс-глава АРМА живет весьма небогато – имеет квартиру в Киеве, купленную в 2021-м году и долг за которую в 2,65 млн грн., она отдает до сих пор. Два авто – 17-летнюю "Тойоту" и 4-летнюю "Мазду" общей ценой менее 500 тысяч гривен. Все же активы составляют зарплата в 1 млн 105 тысяч гривен за 7 месяцев 2025 года, 10 430 гривен алиментов от мужа, и 161 675 гривен сбережений.

При этом в Telegram-каналах регулярно сообщают о дорогой одеже, в которой ходила чиновница, например, костюме за 1500 долларов, или в жакете с туфлями за 900 долларов.

Сама же Елена Дума предпочитает не комментировать скандалы или же "твердо стоять на своем". Например, она заявила что не входила в клинику DMC, а просто "проходила мимо", несмотря на видео.